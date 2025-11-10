Κρεμλίνο: Τέλος στον πόλεμο όταν επιτευχθούν οι ρωσικοί στόχοι – Αιχμές κατά Κιέβου και Βρυξελλών

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα (10/11) ότι επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν, αλλά ότι οι προσπάθειες για την επίλυσή του έχουν βαλτώσει.

Σύμφωνα με μετάτοδση του Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντούσε σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, ο οποίος είχε πει σε συνάντησή του με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν: «Νομίζω ότι συμφωνούμε πως ο πόλεμος θα τελειώσει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Πεσκόφ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, επανέλαβε τη θέση του Κρεμλίνου ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει μόλις η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της και ότι θα προτιμούσε να το κάνει αυτό με πολιτικά και διπλωματικά μέσα.

«Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει παύση, η κατάσταση έχει βαλτώσει. Δεν είναι δικό μας το φταίξιμο», είπε, ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της απορρίπτουν τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι εκείνη μπλοκάρει τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις 23 Ιουλίου.

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν, αλλά το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι μια τέτοια σύνοδος θα μπορούσε να γίνει μόνο στη Μόσχα – κάτι που ο Ζελένσκι απορρίπτει. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως ο Πούτιν είναι ειλικρινής στις προθέσεις του για ειρήνη.

Ο Πεσκόφ είπε ότι το Κίεβο είναι αυτό που δεν θέλει να συνεχιστεί ο διάλογος.

«Τους ενθαρρύνουν με κάθε τρόπο οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της με στρατιωτικά μέσα», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια βαθιά αυταπάτη, δεδομένης της κατάστασης στο μέτωπο.

Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους του, η Ρωσία ελέγχει περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας και πιέζει έντονα για την κατάληψη των πόλεων Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ.