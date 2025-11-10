ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισχυρή ανάκαμψη στα crypto με… αμερικανικό άρωμα – To Bitcoin στη ζώνη των $106.000
Νομίσματα
14:38 - 10 Νοε 2025

Ισχυρή ανάκαμψη στα crypto με… αμερικανικό άρωμα – To Bitcoin στη ζώνη των $106.000

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοδική στροφή έκανε η αγορά κρυπτογράφησης μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω της δύο εβδομάδες απωλειών.  

Οι τρεις βασικοί παράγοντες στους οποίους οφείλεται η αλλαγή του κλίματος είναι: (α) η υπόσχεση Τραμπ για μέρισμα 2.000 δολαρίων, (β) η πρόοδος στη Γερουσία των ΗΠΑ για τον προϋπολογισμό και (γ) η χαλάρωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Πιο αναλυτικά, τα πρώτα σημάδια βελτίωσης ήρθαν μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, στην οποία υποσχέθηκε μέρισμα 2.000 δολαρίων προς τους χαμηλόμισθους Αμερικανούς, χρηματοδοτούμενο από έσοδα δασμών. Η κοινότητα των crypto θεώρησε ότι η πληρωμή θα πάρει τη μορφή άμεσων επιταγών στήριξης, παραπέμποντας ευθέως στα επιδόματα της περιόδου Covid-19 το 2021, τα οποία είχαν προκαλέσει ράλι-ρεκόρ στα altcoins.

Παράλληλα, η αγορά αναθάρρησε και από την απόφαση της Γερουσίας των ΗΠΑ να προωθήσει μέτρο που πιθανότατα θα χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο, τερματίζοντας το «λουκέτο»-ρεκόρ, που έχει «παγώσει» τη δημοσίευση σημαντικών οικονομικών δεδομένων.

Τέλος, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν χαλαρώσει, με το spread του τραπεζικού τομέα να αναστρέφει την απότομη άνοδο που σημείωσε στα τέλη Οκτωβρίου.
Ταυτόχρονα, η άνοδος του δείκτη δολαρίου (DXY) έχει σταματήσει, αφού συνάντησε αντίσταση στο υψηλό του Αυγούστου στα 100,25.

Σε αυτές τις συνθήκες, το Bitcoin δικαίωσε την αισιοδοξία των επενδυτών, με εντυπωσιακή άνοδο που το έφερε πάνω από τα 106.000 δολάρια. Έτσι, η μέχρι πρότινος ζώνη στήριξης (στα 106.000 δολάρια) πλέον λειτουργεί ως ζώνη αντίστασης για τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης.

Παίρνοντας το «σήμα», πολλά alts ακολούθησαν στο ανοδικό σπιράλ, σημειώνοντας ακόμη και διψήφια κέρδη.

Ημερήσιες τάσεις

Μετά από μία δύσκολη εβδομάδα, λοιπόν, το Bitcoin «παίζει» το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) στα 106.023 δολάρια, με κέρδη κοντά στο 3,9%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει πάρει τα πάνω της αγγίζοντας τα 2,11 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά φτάνει στο 57,5%.

Πολλά alts ακολουθούν με εντυπωσιακά κέρδη, όπως για παράδειγμα το XRP που σημειώνει «άλμα» κοντά στο 9,3% και τα 2,54 δολάρια.

Ακόμη, το Solana «παίζει» στα 168 δολάρια ενισχυόμενο κατά 5,31% και το Ethereum ανεβαίνει κατά 4,43% στα 3.593,28 δολάρια.

Dogecoin και Cardano βρίσκονται, επίσης, σε θετικό έδαφος με κέρδη 4,10% στο 0,1827 δολάριο και 5,59% στο 0,5945 δολάριο, αντίστοιχα.

Παράλληλα, το Litecoin «παίζει» στα 106,56 δολάρια, κερδίζοντας 3,73% και το Shiba Inu κινείται επίσης στα «πράσινα» με κέρδη 1,97% στο 0,00001011 δολάριο.

«Παραφωνία» στην αγορά το Monero που καταγράφει σημαντικές απώλειες της τάξης του 8,04% στα 412,11 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 170 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα και ανέρχεται πλέον στα 3,68 τρισεκατομμύρια δολάρια (σύμφωνα με το CoinGecko).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
Ειδήσεις

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει
Ειδήσεις

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ
Ειδήσεις

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ