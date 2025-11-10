Ισχυρή ανάκαμψη στα crypto με… αμερικανικό άρωμα – To Bitcoin στη ζώνη των $106.000

Ανοδική στροφή έκανε η αγορά κρυπτογράφησης μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω της δύο εβδομάδες απωλειών.

Οι τρεις βασικοί παράγοντες στους οποίους οφείλεται η αλλαγή του κλίματος είναι: (α) η υπόσχεση Τραμπ για μέρισμα 2.000 δολαρίων, (β) η πρόοδος στη Γερουσία των ΗΠΑ για τον προϋπολογισμό και (γ) η χαλάρωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Πιο αναλυτικά, τα πρώτα σημάδια βελτίωσης ήρθαν μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, στην οποία υποσχέθηκε μέρισμα 2.000 δολαρίων προς τους χαμηλόμισθους Αμερικανούς, χρηματοδοτούμενο από έσοδα δασμών. Η κοινότητα των crypto θεώρησε ότι η πληρωμή θα πάρει τη μορφή άμεσων επιταγών στήριξης, παραπέμποντας ευθέως στα επιδόματα της περιόδου Covid-19 το 2021, τα οποία είχαν προκαλέσει ράλι-ρεκόρ στα altcoins.

Παράλληλα, η αγορά αναθάρρησε και από την απόφαση της Γερουσίας των ΗΠΑ να προωθήσει μέτρο που πιθανότατα θα χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο, τερματίζοντας το «λουκέτο»-ρεκόρ, που έχει «παγώσει» τη δημοσίευση σημαντικών οικονομικών δεδομένων.

Τέλος, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν χαλαρώσει, με το spread του τραπεζικού τομέα να αναστρέφει την απότομη άνοδο που σημείωσε στα τέλη Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, η άνοδος του δείκτη δολαρίου (DXY) έχει σταματήσει, αφού συνάντησε αντίσταση στο υψηλό του Αυγούστου στα 100,25.

Σε αυτές τις συνθήκες, το Bitcoin δικαίωσε την αισιοδοξία των επενδυτών, με εντυπωσιακή άνοδο που το έφερε πάνω από τα 106.000 δολάρια. Έτσι, η μέχρι πρότινος ζώνη στήριξης (στα 106.000 δολάρια) πλέον λειτουργεί ως ζώνη αντίστασης για τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης.

Παίρνοντας το «σήμα», πολλά alts ακολούθησαν στο ανοδικό σπιράλ, σημειώνοντας ακόμη και διψήφια κέρδη.

Ημερήσιες τάσεις

Μετά από μία δύσκολη εβδομάδα, λοιπόν, το Bitcoin «παίζει» το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) στα 106.023 δολάρια, με κέρδη κοντά στο 3,9%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει πάρει τα πάνω της αγγίζοντας τα 2,11 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά φτάνει στο 57,5%.

Πολλά alts ακολουθούν με εντυπωσιακά κέρδη, όπως για παράδειγμα το XRP που σημειώνει «άλμα» κοντά στο 9,3% και τα 2,54 δολάρια.

Ακόμη, το Solana «παίζει» στα 168 δολάρια ενισχυόμενο κατά 5,31% και το Ethereum ανεβαίνει κατά 4,43% στα 3.593,28 δολάρια.

Dogecoin και Cardano βρίσκονται, επίσης, σε θετικό έδαφος με κέρδη 4,10% στο 0,1827 δολάριο και 5,59% στο 0,5945 δολάριο, αντίστοιχα.

Παράλληλα, το Litecoin «παίζει» στα 106,56 δολάρια, κερδίζοντας 3,73% και το Shiba Inu κινείται επίσης στα «πράσινα» με κέρδη 1,97% στο 0,00001011 δολάριο.

«Παραφωνία» στην αγορά το Monero που καταγράφει σημαντικές απώλειες της τάξης του 8,04% στα 412,11 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 170 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα και ανέρχεται πλέον στα 3,68 τρισεκατομμύρια δολάρια (σύμφωνα με το CoinGecko).