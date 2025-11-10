Μενδώνη: Όσα «ουσιαστικά» έγιναν για τα Γλυπτά τα τελευταία πενήντα χρόνια, έγιναν μέσα στην τελευταία εξαετία
19:58 - 10 Νοε 2025

Μενδώνη: Όσα «ουσιαστικά» έγιναν για τα Γλυπτά τα τελευταία πενήντα χρόνια, έγιναν μέσα στην τελευταία εξαετία

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επανέλαβε σήμερα 10/11 στη Βουλή τη σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την οριστική επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, σχετικά με το πρόσφατο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

Η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι ενέργειες όπως αυτή ενδυναμώνουν τα επιχειρήματα της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη επιστροφής των γλυπτών. «Αυτές οι ενέργειες του Βρετανικού Μουσείου είναι προφανώς αντίθετες με την ασφάλεια και την ακεραιότητα των Γλυπτών», τόνισε, προσθέτοντας ότι «κάθε ισχυρισμός της βρετανικής πλευράς έχει καταρριφθεί προ πολλού».

Σταθερή στρατηγική και διπλωματία

Η κ. Μενδώνη τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί στρατηγική και μεθοδική προσέγγιση, τονίζοντας ότι «ό,τι αποκαλύπτεται δημόσια δεν αποτελεί στρατηγική. Οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές». Σύμφωνα με την Υπουργό, η ελληνική πλευρά απαντά πάντα στις προκλήσεις, ενισχύει το διάλογο, αξιοποιεί εργαλεία πολιτιστικής διπλωματίας και ενημερώνει συστηματικά πολιτικούς και επιστημονική κοινότητα.

«Χωρίς να περιαυτολογώ, όλα όσα ουσιαστικά έγιναν για τα Γλυπτά τα τελευταία πενήντα χρόνια, έγιναν μέσα στην τελευταία εξαετία», σημείωσε η Υπουργός, αναφερόμενη στα επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας.

Ευνοϊκό, πλέον, το διεθνές περιβάλλον

Η Λίνα Μενδώνη επισήμανε ότι το διεθνές περιβάλλον είναι πλέον ευνοϊκό για την επανένωση και τον επαναπατρισμό των πολιτιστικών αγαθών που έχουν εξαχθεί παράνομα. «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εργάζεται ομόψυχα και μεθοδικά για αυτό το θέμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ο στόχος μας για την επανένωση των Γλυπτών έχει έρθει τώρα πιο κοντά, παρά ποτέ, μέσα στην τελευταία 50ετία».

Η υπουργός τόνισε τη σημασία της συνέχισης των μυστικών διαπραγματεύσεων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη διεθνούς αναγνώρισης και στήριξης για την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα.

