Σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στην Τουρκία: Προσωρινή κράτηση 6 διαιτητών και κλήση 1.024 παικτών
Ειδήσεις
21:59 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο σκανδάλου, καθώς δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη Δευτέρα (10/11) την προσωρινή κράτηση έξι διαιτητών που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Την ίδια ώρα, η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) ανακοίνωσε ότι διευρύνει τις έρευνές της σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιριστές.

Προφυλάκιση και για τον πρόεδρο της Εϊγιουπσπόρ

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής διέταξε επίσης την προφυλάκιση του προέδρου της Εϊγιουπσπόρ, ομάδας της πρώτης κατηγορίας, στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών. Παράλληλα, έντεκα διαιτητές που κρατούνταν από την Παρασκευή (7/11) αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρές ενδείξεις για «στημένους» αγώνες και εκτεταμένες παρατυπίες που αγγίζουν όλα τα επίπεδα του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Διευρυμένες έρευνες σε 1.024 ποδοσφαιριστές

Η TFF ανακοίνωσε ότι καλεί σε απολογία ενώπιον του πειθαρχικού της συμβουλίου 1.024 ποδοσφαιριστές που φέρονται να στοιχημάτιζαν σε αγώνες, παρά την αυστηρή απαγόρευση που ισχύει.

Περισσότεροι από 900 από τους εμπλεκόμενους παίκτες αγωνίζονται στις τρίτη και τέταρτη κατηγορία, τα πρωταθλήματα των οποίων ανεστάλησαν για δύο εβδομάδες. Παράλληλα, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει εκτάκτως την Τρίτη (11/11).

Ανάμεσα στους ύποπτους είναι και 27 ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας, μεταξύ αυτών ο διεθνής αμυντικός της Γαλατασαράι, Ερέν Ελμαλί.

Η υπόθεση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εσωτερική έρευνα της TFF, η οποία αποκάλυψε ότι 152 διαιτητές ,μεταξύ τους 22 της πρώτης κατηγορίας, στοιχημάτιζαν ενεργά σε αγώνες. Από τους 571 διαιτητές που ελέγχθηκαν τότε, οι 149 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για διάστημα 8 έως 12 μηνών.

Η Ομοσπονδία είχε τότε υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει σε «εκ βάθρων καθαρισμό» του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι διαιτητές που ερευνώνται υποστήριξαν ότι ουδέποτε στοιχημάτισαν σε παιχνίδια που οι ίδιοι διηύθυναν, ενώ αρκετοί ανέφεραν ότι οι στοιχηματικές τους δραστηριότητες ανάγονταν στην περίοδο που ήταν ακόμη ερασιτέχνες.

Το σκάνδαλο ξυπνά μνήμες από το 2011, όταν το τουρκικό ποδόσφαιρο είχε συγκλονιστεί από υπόθεση στημένων αγώνων στις δύο πρώτες κατηγορίες, με εμπλοκή και του ιστορικού συλλόγου Φενέρμπαχτσε.

