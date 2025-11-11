ΗΠΑ: Άδοξο τέλος για το μακροβιότερο shutdown - Διχάζει τους Δημοκρατικούς η υποχώρηση

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων επέστρεψαν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, έπειτα από διάλειμμα 53 ημερών, για μια ψηφοφορία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στο μακροβιότερο κυβερνητικό shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Με σχεδόν 1.200 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί την Τρίτη λόγω του shutdown, βουλευτές όπως οι Ρεπουμπλικανοί Ρικ Κρόφορντ από το Άρκανσο και Τρεντ Κέλι από το Μισισίπι δήλωσαν ότι μοιράζονταν αυτοκίνητα για να φτάσουν στο Καπιτώλιο, ενώ ο βουλευτής Ντέρεκ Βαν Όρντεν είπε ότι έκανε το 16ωρο ταξίδι από το Ουισκόνσιν με τη μοτοσικλέτα του.

«Θα έχει λίγο κρύο, αλλά θα κάνω το καθήκον μου», είπε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί, πρόκειται να ψηφίσει το απόγευμα της Τετάρτης ένα συμβιβαστικό νομοσχέδιο που θα αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και θα τερματίσει το shutdown που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου και βρίσκεται πλέον στην 42η ημέρα του. Η Γερουσία, επίσης ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς, ενέκρινε τη συμφωνία το βράδυ της Δευτέρας και ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον έχει δηλώσει ότι αναμένει να εγκριθεί και στο δικό του σώμα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει το νομοσχέδιο σε νόμο. «Ανοίγουμε ξανά τη χώρα μας. Δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε κλείσει», είπε σε εκδήλωση για την Ημέρα των Βετεράνων στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Η συμφωνία θα παρατείνει τη χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου, ανοίγοντας το δρόμο για μια πιθανή νέα αντιπαράθεση για shutdown και αφήνοντας προς το παρόν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεχίζει να αυξάνει το χρέος της, που ανέρχεται σε περίπου 38 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πότε θα επανέλθει η κανονικότητα

Μέσα σε λίγες ημέρες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να λειτουργεί και πάλι πλήρως, φέρνοντας ανακούφιση στους δημόσιους υπαλλήλους που δεν έχουν λάβει μισθούς και στις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που εξαρτώνται από επιδοτήσεις τροφίμων. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να επανέλθει το σύστημα αερομεταφορών της χώρας στην κανονικότητα.

Άδοξο τέλος

Η συμφωνία έχει διχάσει τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι επιδίωκαν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για 24 εκατομμύρια Αμερικανούς πέρα από το τέλος του έτους, όταν αυτές πρόκειται να λήξουν. Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί ξεχωριστή ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις αυτές τον Δεκέμβριο, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα εγκριθεί, ενώ ο Τζόνσον δεν έχει δηλώσει ακόμη αν η Βουλή θα θέσει το θέμα σε ψηφοφορία.

Ο Τζόνσον είχε κρατήσει τη Βουλή εκτός συνεδρίασης από τότε που εγκρίθηκε ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης στις 19 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να πιέσει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας να ξανανοίξουν την κυβέρνηση. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, είχε παγώσει δισεκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν για πολιτείες και πόλεις υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και είχε επιδιώξει να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από αυτό που αποκαλούσε «δημοκρατικές υπηρεσίες».

Η φιλελεύθερη βάση του Δημοκρατικού Κόμματος αντέδρασε με οργή στη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας υποχώρησαν σε μια μάχη που κέρδιζαν.

Μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos στα τέλη Οκτωβρίου έδειξε ότι το 50% των Αμερικανών κατηγορεί τους Ρεπουμπλικανούς για το shutdown, ενώ το 43% θεωρεί υπεύθυνους τους Δημοκρατικούς.