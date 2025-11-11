Σφοδρές αντιδράσεις συνδικάτων προκαλεί η απόφαση Τραμπ για πάγωμα των τελών στα κινεζικά πλοία
Ναυτιλία
20:53 - 11 Νοε 2025

Σφοδρές αντιδράσεις συνδικάτων προκαλεί η απόφαση Τραμπ για πάγωμα των τελών στα κινεζικά πλοία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις αμερικανικές συνδικαλιστικές ενώσεις η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει για έναν χρόνο τα λιμενικά τέλη και ορισμένους δασμούς που επιβάλλονταν σε κινεζικά πλοία και ναυπηγικό εξοπλισμό. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, συνδικάτα με επικεφαλής την United Steelworkers απέστειλαν επιστολή στον Αμερικανό Εκπρόσωπο Εμπορίου, Τζέιμισον Γκρίερ, εκφράζοντας «έντονη απογοήτευση» και προειδοποιώντας ότι η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την προσπάθεια ανασυγκρότησης της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Την επιστολή συνυπογράφουν η International Association of Machinists, η International Brotherhood of Electrical Workers και η International Brotherhood of Boilermakers.

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι η αναστολή των μέτρων επιτρέπει στην Κίνα να συνεχίσει «καταχρηστικές πρακτικές» στον τομέα της ναυπηγικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλάσσιων μεταφορών, περιορίζοντας τα περιθώρια ενίσχυσης του εγχώριου κλάδου.

Όπως σημειώνουν, το πάγωμα των μέτρων του Section 301 την ώρα που απαιτείται σταθερότητα και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ενδέχεται να δημιουργήσει αβεβαιότητα και να επιβραδύνει την αναπτυξιακή δυναμική της αμερικανικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η κριτική έρχεται μία εβδομάδα μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πέτυχαν «εμπορική εκεχειρία». Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Κίνα δεσμεύθηκε να αυξήσει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ και να περιορίσει εξαγωγικούς ελέγχους σε κρίσιμα ορυκτά, μεταξύ των οποίων και σπάνιες γαίες.

Ωστόσο, η αντίδραση των συνδικάτων δείχνει ότι το τίμημα του συμβιβασμού ενδέχεται να το επωμιστούν εργαζόμενοι σε κλάδους που προσδοκούσαν αναβίωση.

Βάσει του σχεδίου, αναστέλλονται δασμοί σε εισαγωγές όπως γερανοί μεταφόρτωσης (ship-to-shore cranes) και συστήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (chassis), καθώς και τέλη που επιβάλλονταν σε κινεζικής κατασκευής και λειτουργίας εμπορικά πλοία που καταπλέουν σε αμερικανικά λιμάνια.

Η αναστολή τίθεται σε ισχύ στις 10 Νοεμβρίου και αποτελεί δέσμευση ότι για έναν χρόνο δεν θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες ποινές της έρευνας του Section 301 για τις κινέζικες πρακτικές στους τομείς της ναυπηγικής, της εφοδιαστικής και των θαλάσσιων μεταφορών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει να αντισταθμίσει την αυξανόμενη κινέζικη επιρροή στον ναυπηγικό τομέα μέσω παράλληλων πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων συζητήσεις και συνεργασίες με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα για την ενίσχυση εναλλακτικών πηγών ναυπηγικής ισχύος.

Το Κογκρέσο έχει επίσης εκφράσει δικομματική υποστήριξη σε μέτρα που στοχεύουν στην τόνωση της εγχώριας παραγωγής πλοίων, ενώ επιτροπές της Γερουσίας έχουν επεξεργαστεί νομοθετήματα που συμπληρώνουν τις πολιτικές της κυβέρνησης στον θαλάσσιο τομέα.

Το ζήτημα αναμένεται να έχει πολιτικό αντίκτυπο, καθώς η αναδίπλωση της κυβέρνησης σε θέματα που άπτονται της βιομηχανικής πολιτικής και της προστασίας των εργαζομένων ενδέχεται να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

