ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα “A” για θέματα ESG
Επιχειρήσεις
11:41 - 13 Νοε 2025

Όμιλος ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα “A” για θέματα ESG

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική αναβάθμιση κατέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ από τον διεθνή οίκο MSCI, με την αξιολόγηση ESG να διαμορφώνεται στη βαθμίδα “A” από “BBB”. Η αναβάθμιση αντανακλά τη σταθερή πρόοδο του Ομίλου σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και ενισχύει τη θέση του στο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης.

Η αναβάθμιση αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της συνεχούς ενίσχυσης των εταιρικών επιδόσεων του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα ESG, καθώς και της ευθυγράμμισης της στρατηγικής του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Ο MSCI είναι ένας κορυφαίος διεθνής πάροχος δεδομένων, αναλύσεων και δεικτών, που βασίζονται σε εκτενή έρευνα, υποστηρίζονται από προηγμένες τεχνολογίες, θέτουν πρότυπα για τους παγκόσμιους επενδυτές και τους βοηθούν να κατανοήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να αξιοποιούν την καινοτομία.

Σύμφωνα με την έκθεση του MSCI, η αναβάθμιση του Ομίλου ΔΕΗ αποδίδεται σε βελτιωμένες επιδόσεις:

  • στη διαχείριση υδάτων και τοξικών αποβλήτων, με μειωμένη έκθεση σε σχετικούς κινδύνους σε σύγκριση με αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.
  • στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσα από αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και σταδιακή απόσυρση ρυπογόνων μονάδων, στοιχείο που ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στην ενεργειακή μετάβαση.
  • στην εταιρική διακυβέρνηση, όπου καταγράφεται βελτιωμένη επίδοση έναντι των περισσότερων διεθνών ομοειδών εταιρειών, λόγω της ανεξάρτητης εποπτείας της διοίκησης από το Διοικητικό Συμβούλιο με κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη.

Ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του, επενδύοντας σε καθαρές τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με σταθερή δέσμευση στη διαφάνεια, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την οικονομία, ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στις περιοχές που δραστηριοποιείται.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου: Ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Παπασταύρου: Ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Πειραιώς: Χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τόσκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τόσκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

«Διαβήτης και ευεξία στην εργασία»: Εκστρατεία ενημέρωσης από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Υγεία

«Διαβήτης και ευεξία στην εργασία»: Εκστρατεία ενημέρωσης από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
Επιχειρήσεις

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Στάσσης: Η ΑΜΚ αφετηρία για τη νέα ΔΕΗ - Στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και data centers
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στάσσης: Η ΑΜΚ αφετηρία για τη νέα ΔΕΗ - Στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και data centers

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης
Αναλύσεις

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

Εμπορεύματα
26/05/2026 - 13:39

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 13:38

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:33

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:28

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Τεχνολογία
26/05/2026 - 12:45

Λάβατε email για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας; Προσοχή στις παγίδες

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 12:43

Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 12:41

Νέος εμπορικός διευθυντής στην εταιρεία Μαλτέζος ο Ιωάννης Βουλγαρίδης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 12:39

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:29

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:17

ΥΠΑΑΤ: Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Να τελειώσουμε με τη νόσο

Πολιτική
26/05/2026 - 12:09

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 12:07

Στάσσης: Η ΑΜΚ αφετηρία για τη νέα ΔΕΗ - Στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και data centers

Πολιτική
26/05/2026 - 12:03

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Υγεία
26/05/2026 - 11:58

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους

Περιβάλλον
26/05/2026 - 11:45

Κουρέτας: Αναγκαία η προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 11:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη - 16 συλλήψεις

Πολιτική
26/05/2026 - 11:43

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα 

Πολιτική
26/05/2026 - 11:26

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ