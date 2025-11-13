Παπασταύρου: Ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική
11:31 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Θετική χαρακτήρισε την εξέλιξη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου την Πέμπτη (13/11) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μετά τις ανακοινώσεις που έκαναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως είπε, μάλιστα, στο ΟΡΕΝ, «εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες» για το έργο και «είμαστε σε φάση διερεύνησης. Οι Αμερικανοί θέλουν τα στοιχεία για να καταλάβουν τι, πως και που. Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση που λειτουργεί πολυδιάστατα».

«Υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην ανατολική Μεσόγειο και από τις δύο πλευρές του ατλαντικού, τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. Οι εμπορικοί δρόμοι αποκτούν πολύ μεγάλη αξία όπως ο IMEC για να φέρνει τα προϊόντα της Ινδίας στην Ευρώπη και εκεί δημιουργείται ευρύτερο ενδιαφέρον για της διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου».

Ερωτηθείς αν το έργο αυτό θα έχει αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ο κ. Παπασταύρου απάντησε «ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση δεν είναι μόνο τσέπη. Όμως η διασύνδεση μετά με Κύπρο-Ισραήλ αλλά και Ισραήλ-Αραβικός κόσμος, Ινδία, είναι πολύ τσέπη. Αν ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο η Ινδία βλέπει τον δρόμο αυτό ως τον πιο ασφαλή για τα προϊόντα της και αυτό σημαίνει ανάπτυξη για τη χώρα τα λιμάνια και τις θέσεις εργασίας».

«Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει σημαντική θέση ανάμεσα σε 3 ηπείρους και το αμερικανικό δίκαιο λέει ότι εκεί που περνάει φυσικό αέριο δεν ακουμπάει κανένας» πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο καλύτερος τρόπος θωράκισης των υποδομών της χώρας είναι οι συμφωνίες. Το ότι ήταν 4 υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ήταν ο καλύτερος τρόπος στο πεδίο. Είχαμε πυλώνα συνεργασιών πέρα και πάνω από πρόσωπα και τώρα εκτός από τον αμυντικό κλάδο υπάρχει και ο ενεργειακός».

