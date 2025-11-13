ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φαραντούρης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί το καλώδιο με την Κύπρο – Απαράδεκτες οι δηλώσεις Μητσοτάκη
Πολιτική
11:55 - 13 Νοε 2025

Φαραντούρης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί το καλώδιο με την Κύπρο – Απαράδεκτες οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε παρέμβασή του απ' τις Βρυξέλλες στο 26ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) για την "Ενέργεια & Ανάπτυξη", ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης τόνισε την Πέμπτη (13/11) ότι η ΕΕ έχει στηρίξει και χρηματοδοτήσει στρατηγικά έργα όπως ο αγωγός EastMed και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου (GSI), ωστόσο «η Ελληνική Κυβέρνηση επιλέγει να τα βάζει στο συρτάρι υπονομεύοντας την αξιοπιστία της χώρας και κυρίως τα συμφέροντά μας».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που, όπως είπε, «αποδεικνύουν ότι δεν επιθυμεί το καλώδιο με την Κύπρο, ένα ξεκάθαρα φιλοπεριβαλλοντικό πρότζεκτ με τεράστια γεωπολιτική σημασία». Τη στρατηγική σημασία του έργου τόνισε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας Jørgensen απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του κ. Φαραντούρη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, «μόλις λίγες μέρες μετά την τοποθέτηση της Επιτροπής, η κυβέρνηση εκπέμπει αντιφατικά σήματα που δημιουργούν κρίση αξιοπιστίας και παγώνουν την υλοποίηση».

Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Χριστοδουλίδη, έκανε λόγο για την ανάγκη «επικαιροποίησης παραμέτρων» του έργου και για την ενδεχόμενη προσέλκυση άλλων «επενδυτών». Σύμφωνα με τον κ. Φαραντούρη, «αυτές οι αναφορές λειτουργούν παρελκυστικά και παραπέμπουν το έργο στις καλένδες».

Γιατί είναι σημαντικό το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η διασύνδεση «αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, επιτρέπει αμφίδρομες ροές καθαρής ενέργειας και ενισχύει την ανθεκτικότητα των δικτύων σε μια ταραχώδη γειτονιά». Ωστόσο, όπως σημειώνει, «ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει σταθερό οδικό χάρτη, διαφάνεια και έγκαιρες αποφάσεις, όχι επικοινωνιακές υπεκφυγές που διαβρώνουν εμπιστοσύνη και χρηματοδοτική βεβαιότητα».

Και καταλήγει: «Οι αλλεπάλληλες "επικαιροποιήσεις" αντί δεσμευτικών αποφάσεων καθυστερούν κρίσιμα στάδια και αποθαρρύνουν τους εμπλεκόμενους φορείς. Η δε έλλειψη ρητής πολιτικής εντολής επιτείνει τα ρίσκα για το χρονοδιάγραμμα και το κόστος».

Θα έχει κι αυτό την τύχη του αγωγού ΕastMed;

Ο κ. Φαραντούρης έχει προειδοποιήσει ότι η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά τη διασύνδεση για να μην έχει την τύχη άλλων έργων που «πάγωσαν» και απαξιώθηκαν όπως ο αγωγός φυσικού αερίoυ EastMed. Ο αγωγός θα έφερνε αέριο από την ΝΑ Μεσόγειο μέσω Κύπρου και Ελλάδας προς την Ευρώπη και είχε επίσης χρηματοδοτηθεί απ' την ΕΕ, αλλά «μπήκε στο συρτάρι» προ τετραετίας.

Κάλεσμα στς μέλη της Κυβέρνησης και την ΚΟ της ΝΔ

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής απηύθυνε κάλεσμα προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και τα μέλη της κυβέρνησης «να σταματήσουν ένα στρατηγικό λάθος» όπως είπε. «Καλώ τους συναδέλφους στην Κυβέρνηση και την ΚΟ της ΝΔ να συνειδητοποιήσουν ότι η προσχηματική "επικαιροποίηση παραμέτρων" που επικαλείται ο Πρωθυπουργός "σκοτώνει" το στρατηγικό αυτό έργο θέτοντάς το σε τροχιά
αναβολής. Δεν είναι δυνατόν επιχειρηματικά συμφέροντα, τουρκικές πιέσεις ή ο συνδυασμός τους, να ακυρώσουν ένα έργο τέτοιου βεληνεκούς που ενώνει ενεργειακά τον Ελληνισμό και θωρακίζει την περιφερειακή σταθερότητα».

Η απάντηση της Κομισιόν μετά από την ερώτηση Φαραντούρη

Ξεκάθαρη ήταν η πρόσφατη απάντηση της Κομισιόν,, κατά τον Ευρωβουλευτή, για τη σημασία του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου στη γραπτή ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ζητήσει «ξεκάθαρη στήριξη από τη Κομισιόν» και «καταδίκη των τουρκικών απειλών» μετά τα γεγονότα της Κάσου.

Στην απο 7.11.2025 απάντησή του, ο Επίτροπος Ενέργειας Jørgensen ξεκαθάρισε ότι: α) η Κομισιόν στηρίζει ανεπιφύλακτα το έργο και β) οι απειλές της Τουρκίας είναι έωλες και δεν μπορούν να σταματήσουν ένα πρότζεκτ Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, ο Επίτροπος σημείωσε ότι «ο αγωγός διασύνδεσης «Great Sea Interconnector» (GSI) είναι ένα «έργο στρατηγικής σημασίας» που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, η σημασία του οποίου μόλις υπογραμμίστηκε από τις διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας που σημειώθηκαν στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2025. Αναμένεται επίσης να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές. Όπως ανέφερε, «η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά το έργο GSI», το οποίο είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και στο οποίο έχει διατεθεί επιχορήγηση ύψους 657 εκατ. EUR στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Οι απειλές της Τουρκίας

Αναφορικά με τις απειλές της Τουρκίας μετά τα γεγονότα της Κάσου, ο Επίτροπος Jørgensen απάντησε στον κ. Φαραντούρη ότι η Επιτροπή αποδίδει «ύψιστη σημασία στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα “A” για θέματα ESG
Επιχειρήσεις

Όμιλος ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα “A” για θέματα ESG

Παπασταύρου: Ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Παπασταύρου: Ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Πειραιώς: Χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τόσκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τόσκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου
Πολιτική

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 10:35

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία

Ειδήσεις
26/05/2026 - 10:22

Καλλιθέα: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων – Επτά συλλήψεις και δύο τραυματίες

Πολιτική
26/05/2026 - 10:14

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

Οικονομία
26/05/2026 - 10:14

Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων €1,63 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης - Ποια έργα αφορά

Πολιτική
26/05/2026 - 10:13

Φλωρίδης για επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:57

Χολαργός: Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 09:57

Χρηματιστήριο: Προσέγγιση της ετήσιας αντίστασης, παρά τα «μπρος-πίσω» Τραμπ και την «έκπληξη» με Στουρνάρα

Ακίνητα
26/05/2026 - 09:52

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:48

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Χιλή – Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 09:46

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:41

Νέες απειλές της Μόσχας για μαζικά χτυπήματα στο Κίεβο – Ρούμπιο: «Έτοιμες να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ»

Ναυτιλία
26/05/2026 - 09:34

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ηγέτιδα δύναμη η ελληνική ναυτιλία 

Αναλύσεις
26/05/2026 - 09:26

ΧΑ: Επόμενος στόχος η υπέρβαση της αντίστασης των 2348 μονάδων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:23

ΕΚΤ: «Καύσιμο» στην αύξηση επιτοκίων οι τιμές ενέργειας

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 09:14

Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα ελέω γεωπολιτικών – Νέο ράλι στη Νότια Κορέα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:06

Γιωτόπουλος: Οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης ισοβιτών και το επόμενο δικαστικό βήμα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:00

«Καμπανάκι» για τη γερμανική οικονομία: Βουτιά στις προσδοκίες εξαγωγών

Οικονομία
26/05/2026 - 08:55

Η Ελλάδα της κρίσης έγινε... case study ανάκαμψης στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 08:44

ΤΙΤΑΝ: Το πλάνο για το IFESTOS, το άνοιγμα στην Τουρκία και η άμυνα στην κρίση

Ειδήσεις
26/05/2026 - 08:34

Μετακομίζει στο Μεξικό η εθνική Ιράν ενόψει Μουντιάλ

Φορολογία
26/05/2026 - 08:20

Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει το σύστημα καταγγελιών – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 08:13

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Σε άλλο τόνο οι απόψεις ΞΕΕ, «δωματιούχων» και Airbnb

Πολιτική
26/05/2026 - 08:03

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 08:03

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν – Προς ναυάγιο οι διαπραγματεύσεις, παρά την αισιοδοξία Ρούμπιο

Πολιτική
26/05/2026 - 07:57

Τσίπρας: Πρεμιέρα για το νέο κόμμα στο Θησείο – Μυστήριο γύρω από όνομα και στελέχη

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 04:34

Έχουν πρόβλημα και με τον Στουρνάρα στο ΠΑΣΟΚ;

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - Αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ