Διακυβερνητική Ιταλίας - Αλβανίας: «Ιστορική μέρα» δηλώνει η Μελόνι - «Ιταλίδα μικρή αδελφή» ο Ράμα
19:11 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με τη συμμετοχή των πρωθυπουργών Ιταλίας και Αλβανίας, Τζόρτζια Μελόνι και Έντι Ράμα αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Ρώμη η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη μεταξύ των δύο χωρών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή συνεργασίας σε σειρά κρίσιμων τομέων, με κύριο άξονα το μεταναστευτικό και την ενίσχυση των αμυντικών και οικονομικών δεσμών.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική» και επεσήμανε τη σημασία του «πρωτοκόλλου συνεργασίας για τους μετανάστες», το οποίο, όπως υπογράμμισε, αποτελεί «μηχανισμό ικανό να αλλάξει το πρότυπο διαχείρισης της μετανάστευσης στην Ευρώπη». Η Μελόνι αναφέρθηκε ειδικά στα δύο κλειστά κέντρα για παράνομους μετανάστες που έχουν δημιουργηθεί στη βόρεια Αλβανία, τονίζοντας ότι το πρότυπο συνεργασίας Ιταλίας-Αλβανίας ενδέχεται να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Παράλληλα, η Μελόνι επισήμανε τη σημασία των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, υπενθυμίζοντας ότι η Ιταλία αποτελεί τον πρώτο εμπορικό εταίρο της Αλβανίας. Σχετικά με την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι «θα ήταν μεγάλη ικανοποίηση να ξεκινήσουν οι πολιτικές διαπραγματεύσεις κατά την ιταλική εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2028», υπογραμμίζοντας την προσπάθεια ετών που έχει γίνει από τις δύο χώρες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Από την πλευρά του, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπογράμμισε τη σημασία της σημερινής διάσκεψης ως πρώτης επίσημης συνάντησης στο επίπεδο των κυβερνήσεων των δύο χωρών για κοινά σχέδια και έναν συντονισμένο απολογισμό της μέχρι τώρα συνεργασίας. Ο Ράμα επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Μελόνι έχει επιδείξει «αγάπη, βούληση και απτή συνεργασία», ενώ ευχαρίστησε και την ιταλική διπλωματία για την υποστήριξη στα Τίρανα σε τομείς όπως η διπλωματία, η οικονομία και η κοινή δράση.

Ειδική αναφορά έκανε στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Αλβανίας, σημειώνοντας ότι, χάρη στη συνεργασία με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, η χώρα του είναι πλέον σε θέση να αναπτύξει πολλαπλά σχέδια για την ενίσχυση της εθνικής και ενιαίας άμυνας.

Η διάσκεψη επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία Ιταλίας-Αλβανίας θα συνεχιστεί σε βασικούς τομείς, όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά και η ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών πρωτοβουλιών. Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται «σταθμός» στις σχέσεις των δύο χωρών και πιθανόν να λειτουργήσει ως πρότυπο για περαιτέρω ευρωπαϊκές συνεργασίες.

