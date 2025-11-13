Μερτς: Πιέζει Ζελένσκι για αντιμετώπιση της διαφθοράς μετά το σκάνδαλο στη Energoatom

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη να ενισχύσει τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς στη χώρα, εν μέσω αποκαλύψεων για μεγάλο σκάνδαλο δωροδοκιών σε κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του καγκελάριου, ο Μερτς τόνισε την προσδοκία της γερμανικής κυβέρνησης ότι η Ουκρανία θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα στη μάχη κατά της διαφθοράς και θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, ειδικά στον τομέα του κράτους δικαίου. Το σκάνδαλο, που αφορά δωροδοκίες ύψους περίπου 100 εκατ. δολαρίων στην κρατική εταιρεία Energoatom, οδήγησε ήδη στην παραίτηση δύο υπουργών και άγγιξε στενά πρόσωπα στο περιβάλλον του Ζελένσκι.

Οι γερμανικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι τέτοια περιστατικά διαφθοράς μπορεί να υπονομεύσουν τη δημόσια στήριξη προς την Ουκρανία, σε μια περίοδο που η χώρα βασίζεται σε στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση, ενώ οι ΗΠΑ εμφανίζονται πολιτικά ασταθείς. Η Γερμανία έχει ήδη προσφέρει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια, στήριξη προς τις ανεξάρτητες αρχές κατά της διαφθοράς και άμεση λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ουκρανών πολιτών, των ευρωπαϊκών εταίρων και των διεθνών δωρητών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Μερτς για τη γερμανική στρατιωτική υποστήριξη, ειδικά στους τομείς της αντιαεροπορικής άμυνας και της προστασίας της ενεργειακής υποδομής.

Ο καγκελάριος επισήμανε επίσης ότι η Γερμανία και οι δυτικοί εταίροι θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία, προκειμένου να συμμετάσχει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θα στείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για να συζητήσει χρηματοδοτικές ανάγκες και ένα πιθανό νέο πρόγραμμα δανεισμού, εστιάζοντας στη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, τόνισε ότι η δημιουργία μιας ισχυρής αρχιτεκτονικής κατά της διαφθοράς είναι καθοριστική για τη μακροοικονομική σταθερότητα, τη διασφάλιση των δημόσιων πόρων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την προσέλκυση επενδύσεων.

Στο μεταξύ, η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε έλεγχο σε όλες τις κρατικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών, ενώ οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς συνέλαβαν πέντε άτομα και ταυτοποίησαν δύο ακόμη ύποπτα για εμπλοκή στο φερόμενο σχέδιο ελέγχου των προμηθειών στην Energoatom.

Η υπόθεση αποτελεί σημαντική δοκιμασία για την Ουκρανία, καθώς η διεθνής κοινότητα ζητά αποτελεσματική διαχείριση και μεταρρυθμίσεις στον αγώνα κατά της διαφθοράς, προκειμένου να συνεχιστεί η στήριξη από Ευρώπη και διεθνείς δωρητές.