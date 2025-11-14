Τραγωδία στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο «σκόρπισε» το θάνατο σε στάση
17:57 - 14 Νοε 2025

Τραγωδία στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο «σκόρπισε» το θάνατο σε στάση

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή (14/11).

Πιο συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Στοκχόλμης, όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Östermalm, τραυματίζοντας αρκετούς πολίτες.

Η Περιφέρεια Στοκχόλμης ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, με δύο από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων, ενώ η Expressen κάνει λόγο για τρεις νεκρούς.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό κράτηση. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο, καθώς σημειώθηκε σε ώρα υψηλής κυκλοφορίας.

Η εκπρόσωπος του δικτύου δημόσιων μεταφορών της πόλης, Σόφι Γκούνναρσον, έκανε λόγο για ένα συμβάν ιδιαίτερα σοβαρό.

Ο Όσκαρ Νταβίλα, επιχειρησιακός υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τραυματίες, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 18:03
