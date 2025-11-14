Υπόθεση Τεμπών: Λήγει η προθεσμία δηλώσεων για τις εκταφές των θυμάτων
Ειδήσεις
17:51 - 14 Νοε 2025

Υπόθεση Τεμπών: Λήγει η προθεσμία δηλώσεων για τις εκταφές των θυμάτων

Reporter.gr Newsroom
Την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι τη διενέργεια εκταφής.

Μέχρι τώρα, από τους συγγενείς των 57 θυμάτων, οι 33 έχουν γνωστοποιήσει ότι δεν θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία εκταφής, ενώ 10 συγγενείς έχουν εκφράσει την επιθυμία να πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, πέντε από τα θύματα είναι αλλοδαποί και οι αρμόδιες αρχές αναζητούν ακόμη τους συγγενείς τους, ώστε να ενημερωθούν και να αποφασίσουν σχετικά με την εκταφή.

Υπάρχουν επίσης εννέα συγγενείς θυμάτων που δεν έχουν ακόμη δηλώσει τη βούλησή τους, καθώς και το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν να γίνουν στις σορούς.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία των εκταφών εντάσσεται σε ξεχωριστή δικογραφία και δεν θα επηρεάσει την πορεία της κύριας δίκης για τα Τέμπη, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 18:04
