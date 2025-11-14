Χρηματιστήριο: Οι διεθνείς αναταράξεις απέτρεψαν το 5Χ5 - Eξαιρετικό +3,7% στην εβδομάδα

Η διήμερη σημαντική πτώση στις διεθνείς αγορές (Ευρώπη >-3% και ΗΠΑ >-2%) λειτούργησε αποτρεπτικά και στην εγχώρια αγορά για την πιθανότητα επίτευξης 5Χ5 στον ΓΔ, με αποτέλεσμα την υποχώρηση έως τις 2050 μονάδες (και κλείσιμο στις 2059 -0,75%) με τον τζίρο στα 210 εκατ. ευρώ.

Το ξεκίνημα της συνεδρίασης έφερε όλες τις μετοχές του FTSE στο κόκκινο ενώ μόνο μετά το μεσημέρι υπήρξε προσπάθεια αντίδρασης από μερίδα των μετοχών, κυρίως σε ΟΤΕ +1,3%, ΔΕΗ -0% με ενδοσυνεδριακό υψηλό πάνω από τα 17 ευρώ, ΒΙΟ +1,1%, ΕΥΔΑΠ +2,7%, ΕΛΧΑ +1,18%.

Αρκετή προσφορά είχε ο τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ -1%) με το βάρος να πέφτει σε ΕΥΡΩΒ -1,57% και στην ΠΕΙΡ -1,46%, υποχώρηση και σε ΕΕΕ -1,54%, ΑΡΑΙΓ -1,15%, Metlen -1.3%, Aktr -0.9%.

Εξαιρετική η αντίδραση του ΤΙΤΑΝ από τα χαμηλά του -2,8% με το κλείσιμο στο +1.2% στα 43,90 ευρώ, με την πρόσφατη εταιρική παρουσίαση να έχει παίξει σίγουρα ρόλο στην μεταστροφή της τάσης όπως και στις εκθέσεις οίκων που πριμοδοτούν σε υψηλότερες τιμές στόχους (Pantelakis Sec. κα).

Καθολική – σχεδόν – η πτώση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την ΕΧΑΕ -4% σε επίπεδα που δίνουν σημαντικό discount (περίπου 4%) σε σχέση με την κλειδωμένη σχέση ανταλλαγής με το Euronext και με την ΔΠ που λήγει σήμερα να κρίνεται ως επιτυχημένη με την συγκέντρωση ποσοστού αρκετά πάνω από το 50%+1.

Πιέσεις και σε ΠΡΟΦ -1,7%, ΟΛΘ -1,1%, ΦΡΛΚ -1,9%, προσπάθεια για υψηλότερα από τον ΑΔΜΗΕ +0,3% λόγω και των θετικών εξελίξεων στο θέμα Ελλάδας Κύπρου.

Ολοκληρώνεται και η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΛΑΜΔΑ -1,4% ύψους 500 εκ. με τις πληροφορίες – όχι οριστικές – να κάνουν λόγο για υπερκάλυψη 1.5χ με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών (άνω του 60%), ενώ αργά το απόγευμα θα ανακοινωθεί από τον οίκο Fitch τυχόν αλλαγή στο credit rating για την χώρα (αυτή την στιγμή στο ΒΒΒ-).

Θετική αίσθηση έκανε η δήλωση του ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκη για πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων του 1ου μνημονίου αλλά και η εκτίμηση ότι το χρέος της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ θα υποχωρήσει κάτω του 120% έως το 2030 !

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με ένα εξαιρετικό +3,7% για τον ΓΔ σε επίπεδα υψηλότερα της μηνιαίας αντίστασης των 2020 μονάδων και ανεξαρτήτως της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες ο στόχος – αρχικά – των 2095 μονάδων δείχνει απόλυτα εφικτός.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης