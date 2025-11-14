Reuters: Η Χαμάς ενισχύει την κυριαρχία της στη Γάζα καθώς οι μεταπολεμικές διαπραγματεύσεις καθυστερούν
18:48 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Από τον έλεγχο των τιμών του κοτόπουλου έως την επιβολή τελών στα τσιγάρα, η Χαμάς προσπαθεί να διευρύνει τον έλεγχο της στη Γάζα, καθώς τα σχέδια των ΗΠΑ για το μέλλον της περιοχής σχηματοποιούνται αργά, σύμφωνα με κατοίκους της Γάζας, εντείνοντας τις αμφιβολίες των αντιπάλων για το αν θα παραδώσει την εξουσία όπως έχει υποσχεθεί.

Μετά την κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα, η Χαμάς επανέφερε γρήγορα τον έλεγχό της σε περιοχές από τις οποίες αποσύρθηκε το Ισραήλ, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους που κατηγορήθηκαν για συνεργασία με το Ισραήλ, κλοπές ή άλλα εγκλήματα. Οι ξένες δυνάμεις απαιτούν από την οργάνωση να αποστρατευθεί και να αποχωρήσει από τη διακυβέρνηση, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί ποιος θα την αντικαταστήσει.

Δώδεκα κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι οι επιρροές της Χαμάς γίνονται αισθητές και με άλλους τρόπους: οι αρχές παρακολουθούν τα πάντα που εισέρχονται στις περιοχές που ελέγχει η Χαμάς, επιβάλλοντας τέλη σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα, όπως καύσιμα και τσιγάρα, και επιβάλλοντας πρόστιμα σε εμπόρους που υπερτιμολογούν αγαθά. Ο Ισμαήλ αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, διέψευσε τις αναφορές περί επιβολής φόρων στα τσιγάρα και τα καύσιμα.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ενέργειες της Χαμάς στοχεύουν στο να δείξουν στους κατοίκους της Γάζας και στις ξένες δυνάμεις ότι δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Ο Γκαΐθ αλ-Ομάρι, ανώτερος συνεργάτης του Washington Institute, υπογράμμισε ότι «όσο περισσότερο καθυστερεί η διεθνής κοινότητα, τόσο περισσότερο εδραιώνεται η Χαμάς».

Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, που διασφάλισε την κατάπαυση πυρός στις 10 Οκτωβρίου και την απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, προβλέπει τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης, την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, την αποστράτευση της Χαμάς και την έναρξη της ανοικοδόμησης. Ωστόσο, οι προσπάθειες προόδου του σχεδίου καθυστερούν και η Γάζα παραμένει de facto κατακερματισμένη.

Περίπου τα δύο εκατομμύρια κατοίκων της Γάζας ζουν σε περιοχές που ελέγχει η Χαμάς, η οποία ανέλαβε τον έλεγχο από την Παλαιστινιακή Αρχή και το κίνημα Φατάχ το 2007. Η Χαμάς συνέχισε να καταβάλλει μισθούς σε εργαζόμενους που απέμειναν μετά τον πόλεμο, αν και μείωσε τις υψηλότερες αποδοχές, καθιερώνοντας ενιαίο μισθό 1.500 σεκέλ (470 δολάρια) μηνιαίως, χρηματοδοτούμενο από αποθέματα μετρητών.

Ο ακτιβιστής της Γάζας Μουσταφά Ιμπραήμ τόνισε ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται τις καθυστερήσεις στο σχέδιο των ΗΠΑ «για να ενισχύσει την κυριαρχία της», ενώ οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες, παρά την είσοδο περισσότερης βοήθειας μετά την κατάπαυση του πυρός.

