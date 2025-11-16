Ο Πάπας Λέων γευμάτισε με 1.300 φτωχούς άστεγους, μετανάστες και τρανς

Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ' γευμάτισε την Κυριακή (16/11) στο Βατικανό με 1.300 φτωχούς, άστεγους, μετανάστες, ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση της ζωής τους. Είναι μια πρόσφατη παράδοση που καθιέρωσε ο προκάτοχός του, ο Πάπας Φραγκίσκος και την οποία ο Αμερικανός ποντίφικας θέλησε να συνεχίσει. O Πάπας Λέων είχε οργανώσει ήδη μια παρόμοια πρωτοβουλία το καλοκαίρι, στο χωριό του Καστέλ Γκαντόλφο, όπου βρίσκεται η θερινή του κατοικία.

Στη μεγάλη αίθουσα «Παύλος Στ'», όπου συνήθως γίνονται δεκτοί χιλιάδες προσκυνητές, ο Λέων γευμάτισε, μεταξύ άλλων, με μια ομάδα 50 τρανς ατόμων, η οποία στηρίζεται οικονομικά από εθελοντικές οργανώσεις της Καθολικής Εκκλησίας.

Η DW μεταδίδει ότι οι κληρικοί που βρίσκονται στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας θεωρούν την κίνηση αυτή μεγάλης σημασίας διότι δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι ανοικτή σε όλους και ότι δεν θέλει να αποκλείσει κανέναν. Και ότι όλοι αναγνωρίζονται ως ισότιμοι υπό από το βλέμμα του Ιησού.

Εκτός από τη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία στο Βατικανό, μικρότερα γεύματα αλληλεγγύης οργανώνονται σήμερα σε πολλές καθολικές ενορίες στην Ιταλία και το εξωτερικό. Με διανομή τροφίμων και φαρμάκων σε ειδικούς σάκους.