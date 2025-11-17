Σκληρή αντίδραση Πεκίνου: Διαμαρτυρία στις ΗΠΑ για την πώληση όπλων στην Ταϊβάν
15:36 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε τη Δευτέρα (17/11) ότι υπέβαλε διαμαρτυρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, το κινεζικό υπουργείο άμυνας δεσμεύτηκε να λάβει «όλα τα αναγκαία» μέτρα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

«Καλούμε την αμερικανική πλευρά να σταματήσει άμεσα αυτή την εξωφρενική πρακτική του εξοπλισμού της Ταϊβάν και να αποφύγει να υπονομεύσει την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των στρατών τους», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Τζανγκ Σιαογάνγκ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση ανταλλακτικών για μαχητικά αεροσκάφη και άλλα αεροπορικά μέσα προς την Ταϊβάν, συνολικής αξίας 330 εκατομμυρίων δολαρίων, την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ των δύο χωρών από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

