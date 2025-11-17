Ισχυρή παρουσία εταιριών-μελών της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην GLOBAL PACK
15:17 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία εταιριών-Μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη Διεθνή Έκθεση Συσκευασίας GLOBAL PACK, που πραγματοποιήθηκε στις 07–10 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Η έκθεση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον κλάδο της συσκευασίας, προσελκύοντας επαγγελματίες, εμπορικούς επισκέπτες και φορείς της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εταιρίες - Μέλη FORLABELS και CARTONTECσυμμετείχαν στο κοινό περίπτερο ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις συσκευασίας, τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής παραγωγής.

Παράλληλα, με δικά τους αυτόνομα περίπτερα συμμετείχαν οι εταιρίες-Μέλη: FLEXIA, GR INOX, MEDILINE, SABO, ALPHA BROS και ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS, αναδεικνύοντας τον πολυσχιδή ρόλο της ελληνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της συσκευασίας, της βιομηχανικής τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Η παρουσία των εταιριών-Μελών στην GLOBAL PACK επιβεβαίωσε έμπρακτα τη δυναμική του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, την αξία των εγχώριων παραγωγικών λύσεων και τη σημασία της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Παράλληλα, η έκθεση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για δικτύωση, ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλά ποιοτικά πρότυπα.

Με συμμετοχές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εφαρμογών στη συσκευασία, τα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική βιομηχανία, δημιουργώντας υπεραξία για την εγχώρια οικονομία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

