Κάλλας: Σκληρή γλώσσα για Ρωσία και Κίνα - Κριτική στην ΕΕ ότι δεν είναι αρκετά ενωμένη
16:34 - 19 Νοε 2025

Κάλλας: Σκληρή γλώσσα για Ρωσία και Κίνα - Κριτική στην ΕΕ ότι δεν είναι αρκετά ενωμένη

Η Κάγια Κάλας, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, έδειξε την πρώτη της αντίδραση στην έκρηξη του Σαββατοκύριακου στην Πολωνία, η οποία προκάλεσε ζημιές σε μια βασική σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία.

«Αυτές οι ενέργειες σαμποτάζ που οργανώνουν στα εδάφη μας, σε διάφορες χώρες είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σοβαρές», τόνισε σε μια συγκέντρωση κορυφαίων φορέων χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες, καταδικάζοντας την -όπως τη χαρακτήρισε- «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία» της Ρωσίας.

«Αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν τώρα είναι να σπείρουν φόβο στις κοινωνίες μας, ώστε να απέχουμε από το να βοηθήσουμε την Ουκρανία», πρόσθεσε. «Αυτό έρχεται πλέον στο σπίτι μας».

Σύμφωνα με το Blooberg, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας -που πλησιάζει την πρώτη της επέτειο στη συγκεκριμένη θέση- χρησιμοποίησε επίσης σκληρή γλώσσα για την Κίνα, χαρακτηρίζοντας το Πεκίνο ως «βασικό υποστηρικτή» του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Αν δεν τους υποστήριζαν, τότε αυτός ο πόλεμος θα είχε ήδη τελειώσει».

Ωστόσο, ένα μέρος της ευθύνης βαραίνει και την Ευρώπη, υπονόησε.

«Ίσως δεν είμαστε τόσο ενωμένοι ως προς το πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό», είπε, σημειώνοντας ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν διαφορετικές σχέσεις με το Πεκίνο. Αυτό σημαίνει ότι «δεν μας παίρνουν αρκετά στα σοβαρά».

Μια πιθανή λύση, -πρότεινε-, θα ήταν μια μεγαλύτερη αμοιβαία εξάρτηση κατά τα πρότυπα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ - το οποίο αναφέρει ότι επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν ενεργούμε ενωμένοι εδώ», είπε η Κάλας. «Αν είχαμε μια μορφή οικονομικής συμμαχίας τύπου Άρθρου 5, ώστε αν αυτές οι εξαναγκαστικές πρακτικές χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός, τότε όλοι οι υπόλοιποι να πάρουν θέση και να πουν ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό».

Τα σχόλιά της ήταν καίρια. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπάιλ ολοκληρώνει ένα ταξίδι στο Πεκίνο. Ο τελευταίος Ευρωπαίος αξιωματούχος που πιέζει για καλύτερες σχέσεις.

Αλλά υπάρχει ελάχιστη μόχλευση. Όπως γράφουν οι Τζένι Λέοναρντ και Γουίλιαμ Γουίλκες, η πραγματικότητα είναι ότι η Γερμανία βγάζει πάρα πολλά χρήματα στην Κίνα για να μπορέσει να απομακρυνθεί τώρα, παρά τα εμφανή προειδοποιητικά σημάδια για την υπερβολική εξάρτησή της.

Η Κάλας απέρριψε επίσης πρόσφατες αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί έναν νέο φορέα πληροφοριών υπό την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σημειώνοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη θεσμούς όπως το Intelligence and Situation Centre και το Single Intelligence Analysis Capacity, προειδοποίησε για επικαλύψεις.

Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται ένα ενιαίο σημείο επαφής στις Βρυξέλλες ώστε οι πληροφορίες να φτάνουν στους λήπτες αποφάσεων, οπότε «ας μην δημιουργήσουμε μια διπλή δομή», είπε. Τα σχόλιά της έγιναν λίγο πριν η ΕΕ παρουσιάσει σήμερα μια νέα στρατηγική άμυνας και στρατιωτικής συνεργασίας για την ενίσχυση του συντονισμού στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε όλη την Ευρώπη.

