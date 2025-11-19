Πολωνία: Κλείνει το ρωσικό προξενείο στο Γκντανσκ μετά από δολιοφθορά στη σιδηροδρομική γραμμή

Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στη βόρεια πόλη Γκντανσκ, μετά από δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στην Ουκρανία, η οποία αποδίδεται από τη Βαρσοβία στη Ρωσία.

«Αποφάσισα να ανακαλέσω την άδεια λειτουργίας του ρωσικού προξενείου στο Γκντανσκ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι η μόνη ρωσική διπλωματική αποστολή που θα παραμείνει στη χώρα θα είναι η πρεσβεία στη Βαρσοβία.

Σε ομιλία του προς το κοινοβούλιο, ο Σικόρσκι χαρακτήρισε την ενέργεια «όχι απλώς δολιοφθορά, αλλά πράξη κρατικής τρομοκρατίας» και δεσμεύτηκε ότι η Πολωνία θα απαντήσει σύντομα, όχι μόνο διπλωματικά. Το περιστατικό αφορά την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή, την οποία η Βαρσοβία χρεώνει σε δύο Ουκρανούς συνεργούς της Ρωσίας που στόχευαν να δημιουργήσουν χάος σε μια χώρα που στηρίζει ενεργά το Κίεβο ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι σχέσεις με την Πολωνία έχουν «επιδεινωθεί σε απόλυτο βαθμό» και χαρακτήρισε την απόφαση «πιθανό σύμπτωμα αυτής της επιδείνωσης». Πρόσθεσε ότι η κίνηση στερείται κοινής λογικής και εξέφρασε «λύπη» για την απόφαση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε ότι η Ρωσία θα περιορίσει τη διπλωματική και προξενική παρουσία της Πολωνίας στη χώρα, σύμφωνα με αναφορές του TASS.

Οι σχέσεις Βαρσοβίας-Μόσχας ήταν πάντα τεταμένες, αλλά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 τις επιδείνωσε σημαντικά, με την Πολωνία να αναδεικνύεται σε έναν από τους κύριους συμμάχους του Κιέβου.

Η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν το περασμένο σαββατοκύριακο, που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα, ακολούθησε σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η Πολωνία υποστηρίζει ότι οι δύο Ουκρανοί συνεργοί διέφυγαν στη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, ενώ η Ρωσία αρνείται κάθε ευθύνη και κάνει λόγο για «ρωσοφοβία» στην Πολωνία και αλλού.