Πολωνία: Κλείνει το ρωσικό προξενείο στο Γκντανσκ μετά από δολιοφθορά στη σιδηροδρομική γραμμή
15:41 - 19 Νοε 2025

Πολωνία: Κλείνει το ρωσικό προξενείο στο Γκντανσκ μετά από δολιοφθορά στη σιδηροδρομική γραμμή

Reporter.gr Newsroom
Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στη βόρεια πόλη Γκντανσκ, μετά από δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στην Ουκρανία, η οποία αποδίδεται από τη Βαρσοβία στη Ρωσία.

«Αποφάσισα να ανακαλέσω την άδεια λειτουργίας του ρωσικού προξενείου στο Γκντανσκ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι η μόνη ρωσική διπλωματική αποστολή που θα παραμείνει στη χώρα θα είναι η πρεσβεία στη Βαρσοβία.

Σε ομιλία του προς το κοινοβούλιο, ο Σικόρσκι χαρακτήρισε την ενέργεια «όχι απλώς δολιοφθορά, αλλά πράξη κρατικής τρομοκρατίας» και δεσμεύτηκε ότι η Πολωνία θα απαντήσει σύντομα, όχι μόνο διπλωματικά. Το περιστατικό αφορά την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή, την οποία η Βαρσοβία χρεώνει σε δύο Ουκρανούς συνεργούς της Ρωσίας που στόχευαν να δημιουργήσουν χάος σε μια χώρα που στηρίζει ενεργά το Κίεβο ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι σχέσεις με την Πολωνία έχουν «επιδεινωθεί σε απόλυτο βαθμό» και χαρακτήρισε την απόφαση «πιθανό σύμπτωμα αυτής της επιδείνωσης». Πρόσθεσε ότι η κίνηση στερείται κοινής λογικής και εξέφρασε «λύπη» για την απόφαση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε ότι η Ρωσία θα περιορίσει τη διπλωματική και προξενική παρουσία της Πολωνίας στη χώρα, σύμφωνα με αναφορές του TASS.

Οι σχέσεις Βαρσοβίας-Μόσχας ήταν πάντα τεταμένες, αλλά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 τις επιδείνωσε σημαντικά, με την Πολωνία να αναδεικνύεται σε έναν από τους κύριους συμμάχους του Κιέβου.

Η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν το περασμένο σαββατοκύριακο, που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα, ακολούθησε σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η Πολωνία υποστηρίζει ότι οι δύο Ουκρανοί συνεργοί διέφυγαν στη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, ενώ η Ρωσία αρνείται κάθε ευθύνη και κάνει λόγο για «ρωσοφοβία» στην Πολωνία και αλλού.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

