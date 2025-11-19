Γερμανία: Κρίση στο στρατόπεδο Μερτς – Εσωτερικοί τριγμοί για το συνταξιοδοτικό

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αντιμετωπίζει αυξανόμενη αντίσταση, αλλά αυτή τη φορά προέρχεται από τους κόλπους των ίδιων των συντηρητικών του.

Μια ομάδα 18 βουλευτών της νεότερης γενιάς του συντηρητικού μπλοκ του Μερτς απειλεί να μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που προωθεί η κυβερνητική του συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι οι παροχές που προβλέπει η συμφωνία δεν είναι βιώσιμες και «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στη νεότερη γενιά».

Η ανταρσία αυτή έχει εξελιχθεί σε δοκιμασία για την εξουσία του Μερτς και για τη σταθερότητα της σχετικά αδύναμης κυβέρνησής του — ενός συνασπισμού ανάμεσα στο συντηρητικό μπλοκ του και το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Ο συνασπισμός του Μερτς διαθέτει πλειοψηφία μόλις 12 εδρών στο κοινοβούλιο – μία από τις πιο οριακές στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας – καθιστώντας την κυβέρνηση ευάλωτη ακόμη και σε μικρές διαρροές, όπως σημειώνει το Politico.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίου το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Μερτς απάντησε στην κριτική των νεαρών συντηρητικών ότι οι σχεδιαζόμενες συνταξιοδοτικές παροχές είναι υπερβολικά γενναιόδωρες. «Πιστεύει σοβαρά κανείς ότι μπορούμε να κερδίσουμε έναν αγώνα προς τα κάτω για το ποιος θα προσφέρει τα χαμηλότερα επίπεδα συντάξεων;» είπε ο Μερτς. «Δεν μπορεί να είστε σοβαροί!»

Ο Μερτς δέχθηκε σειρά αυστηρών ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες, πολλοί από τους οποίους ένιωθαν ότι ο καγκελάριος δεν έπαιρνε επαρκώς στα σοβαρά τα επιχειρήματά τους. «Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές σε αυτόν τον νόμο», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. «Θα τον περάσουμε από την Μπούντεσταγκ.»

«Μπορείτε προσωπικά να συμφιλιώσετε αυτό με την αξιοπιστία σας;» ρώτησε ο Λάουρεντς Κίφερ, μέλος των νεαρών συντηρητικών από το Μόναχο.

Οι βουλευτές του συνασπισμού ανέμεναν αρχικά να εγκρίνουν το πακέτο συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στις αρχές Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς νομοσχεδίων που ο Μερτς επιχειρεί να προωθήσει για να δείξει ότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, απαραίτητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας. Όμως ο χρονισμός αυτής της ψηφοφορίας έχει πλέον τεθεί εν αμφιβόλω λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων.

«Ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στο 2026 με πραγματική διάθεση για μεταρρυθμίσεις», είπε ο Μερτς σε εκδήλωση στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Παιχνίδι ισορροπιών

Ο Μερτς βρίσκεται ουσιαστικά παγιδευμένος ανάμεσα στις απαιτήσεις των νέων συντηρητικών να ξαναεξεταστεί το συνταξιοδοτικό πακέτο και στην αδιαλλαξία των κομματικών εταίρων του SPD, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να το επαναδιαπραγματευτούν. «Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές σε αυτόν τον νόμο», επανέλαβε ο Κλίνγκμπαϊλ. «Θα τον περάσουμε από την Μπούντεσταγκ.»

Το συνταξιοδοτικό ζήτημα έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολο καθώς η γενιά των baby boomers της Γερμανίας εισέρχεται στη σύνταξη, με εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας και πολύ λιγότερους να εισέρχονται σε αυτήν. Οι συντάξεις αποτελούν το μεγαλύτερο μεμονωμένο κονδύλι των δημόσιων δαπανών στη χώρα.

Στην καρδιά της εσωτερικής εξέγερσης βρίσκεται μια πρόταση για τη σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών μετά το 2031. Οι νεαροί συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι το σχέδιο πηγαίνει πέρα από όσα είχαν αρχικά συμφωνηθεί από τον συνασπισμό και ότι θα συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος άνω των 115 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2040.

Η εσωτερική διαμάχη έχει οδηγήσει ορισμένους μέσα στον συνασπισμό — συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της υπουργού Οικογένειας του Μερτς, Καρίν Πρίεν — να προτείνουν την αναβολή της ψηφοφορίας για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ώστε να αποφευχθεί ένα πιθανό φιάσκο και η ανοιχτή διαμάχη που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη διάλυση του συνασπισμού. «Είναι σημαντικό να βρεθούν δίκαιες λύσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο», δήλωσε η Πρίεν στην εφημερίδα Handelsblatt.