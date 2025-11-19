ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Κρίση στο στρατόπεδο Μερτς – Εσωτερικοί τριγμοί για το συνταξιοδοτικό
Ειδήσεις
15:18 - 19 Νοε 2025

Γερμανία: Κρίση στο στρατόπεδο Μερτς – Εσωτερικοί τριγμοί για το συνταξιοδοτικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αντιμετωπίζει αυξανόμενη αντίσταση, αλλά αυτή τη φορά προέρχεται από τους κόλπους των ίδιων των συντηρητικών του.

Μια ομάδα 18 βουλευτών της νεότερης γενιάς του συντηρητικού μπλοκ του Μερτς απειλεί να μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που προωθεί η κυβερνητική του συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι οι παροχές που προβλέπει η συμφωνία δεν είναι βιώσιμες και «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στη νεότερη γενιά».

Η ανταρσία αυτή έχει εξελιχθεί σε δοκιμασία για την εξουσία του Μερτς και για τη σταθερότητα της σχετικά αδύναμης κυβέρνησής του — ενός συνασπισμού ανάμεσα στο συντηρητικό μπλοκ του και το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Ο συνασπισμός του Μερτς διαθέτει πλειοψηφία μόλις 12 εδρών στο κοινοβούλιο – μία από τις πιο οριακές στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας – καθιστώντας την κυβέρνηση ευάλωτη ακόμη και σε μικρές διαρροές, όπως σημειώνει το Politico.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίου το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Μερτς απάντησε στην κριτική των νεαρών συντηρητικών ότι οι σχεδιαζόμενες συνταξιοδοτικές παροχές είναι υπερβολικά γενναιόδωρες. «Πιστεύει σοβαρά κανείς ότι μπορούμε να κερδίσουμε έναν αγώνα προς τα κάτω για το ποιος θα προσφέρει τα χαμηλότερα επίπεδα συντάξεων;» είπε ο Μερτς. «Δεν μπορεί να είστε σοβαροί!»

Ο Μερτς δέχθηκε σειρά αυστηρών ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες, πολλοί από τους οποίους ένιωθαν ότι ο καγκελάριος δεν έπαιρνε επαρκώς στα σοβαρά τα επιχειρήματά τους. «Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές σε αυτόν τον νόμο», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. «Θα τον περάσουμε από την Μπούντεσταγκ.»

«Μπορείτε προσωπικά να συμφιλιώσετε αυτό με την αξιοπιστία σας;» ρώτησε ο Λάουρεντς Κίφερ, μέλος των νεαρών συντηρητικών από το Μόναχο.

Οι βουλευτές του συνασπισμού ανέμεναν αρχικά να εγκρίνουν το πακέτο συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στις αρχές Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς νομοσχεδίων που ο Μερτς επιχειρεί να προωθήσει για να δείξει ότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, απαραίτητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας. Όμως ο χρονισμός αυτής της ψηφοφορίας έχει πλέον τεθεί εν αμφιβόλω λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων.

«Ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στο 2026 με πραγματική διάθεση για μεταρρυθμίσεις», είπε ο Μερτς σε εκδήλωση στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Παιχνίδι ισορροπιών

Ο Μερτς βρίσκεται ουσιαστικά παγιδευμένος ανάμεσα στις απαιτήσεις των νέων συντηρητικών να ξαναεξεταστεί το συνταξιοδοτικό πακέτο και στην αδιαλλαξία των κομματικών εταίρων του SPD, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να το επαναδιαπραγματευτούν. «Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές σε αυτόν τον νόμο», επανέλαβε ο Κλίνγκμπαϊλ. «Θα τον περάσουμε από την Μπούντεσταγκ.»

Το συνταξιοδοτικό ζήτημα έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολο καθώς η γενιά των baby boomers της Γερμανίας εισέρχεται στη σύνταξη, με εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας και πολύ λιγότερους να εισέρχονται σε αυτήν. Οι συντάξεις αποτελούν το μεγαλύτερο μεμονωμένο κονδύλι των δημόσιων δαπανών στη χώρα.

Στην καρδιά της εσωτερικής εξέγερσης βρίσκεται μια πρόταση για τη σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών μετά το 2031. Οι νεαροί συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι το σχέδιο πηγαίνει πέρα από όσα είχαν αρχικά συμφωνηθεί από τον συνασπισμό και ότι θα συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος άνω των 115 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2040.

Η εσωτερική διαμάχη έχει οδηγήσει ορισμένους μέσα στον συνασπισμό — συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της υπουργού Οικογένειας του Μερτς, Καρίν Πρίεν — να προτείνουν την αναβολή της ψηφοφορίας για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ώστε να αποφευχθεί ένα πιθανό φιάσκο και η ανοιχτή διαμάχη που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη διάλυση του συνασπισμού. «Είναι σημαντικό να βρεθούν δίκαιες λύσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο», δήλωσε η Πρίεν στην εφημερίδα Handelsblatt.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσικό πλοίο προκαλεί ένταση στα βρετανικά ύδατα: Λέιζερ σε RAF - Αυστηρές προειδοποιήσεις στον Πούτιν
Ειδήσεις

Ρωσικό πλοίο προκαλεί ένταση στα βρετανικά ύδατα: Λέιζερ σε RAF - Αυστηρές προειδοποιήσεις στον Πούτιν

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο - 13 νεκροί και αρκετοί τραυματίες
Ειδήσεις

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο - 13 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Η Ευρώπη εγκλωβισμένη στις σπάνιες γαίες: Ο αγώνας για απεξάρτηση από την Κίνα
Εμπορεύματα

Η Ευρώπη εγκλωβισμένη στις σπάνιες γαίες: Ο αγώνας για απεξάρτηση από την Κίνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας
Ειδήσεις

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό
Ειδήσεις

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ
Ειδήσεις

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone
Ειδήσεις

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ