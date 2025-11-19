Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν: Η υπερβολική αποταμίευση των Γερμανών «πνίγει» την οικονομία
Ειδήσεις
18:24 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η υπερβολική αποταμίευση των Γερμανών, παρά τις αυξήσεις μισθών, θέτει σε κίνδυνο την οικονομία της χώρας, προειδοποιούν οικονομολόγοι, καλώντας την κυβέρνηση να δράσει με μέτρα και ενημέρωση. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου YouGov, το 75% των Γερμανών θεωρεί αυτή τη στιγμή σκόπιμη την αποταμίευση, παρότι η οικονομία εμφανίζει σταθερή ανάπτυξη.

Η Καταρίνα Γκανγκλ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Νυρεμβέργης για τις Αποφάσεις στην Αγορά (ΝΙΜ), εξηγεί ότι η τάση αυτή συνδέεται με τον πρόσφατο πληθωρισμό μετά την πανδημία. Ωστόσο, η υπερβολική συγκράτηση των δαπανών πλήττει την κατανάλωση, με συνέπειες στο εμπόριο, την απασχόληση, τους μισθούς και τα φορολογικά έσοδα.

Η Γκανγκλ προτείνει ακόμη και τη θέσπιση φόρου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου ως προειδοποιητικό μέτρο, για να ενθαρρυνθεί η διάθεση μέρους των αποταμιεύσεων σε επενδύσεις. Όπως τονίζει, «ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου μπορεί να μην είναι το καλύτερο μέρος για να προστατεύσετε τα χρήματά σας από τους πολιτικούς».

Παράλληλα, το 49% των Γερμανών δηλώνει ότι μπορεί να αποταμιεύσει ίδιο ή μεγαλύτερο ποσό από πέρυσι, γεγονός που καταδεικνύει ότι η γερμανική απαισιοδοξία είναι μάλλον υπερβολική. Ο Δανός οικονομολόγος Έρικ Νίλσεν, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Der Spiegel, επισημαίνει ότι η χώρα διαθέτει αξιοσημείωτο βαθμό σταθερότητας σε σχέση με τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες, παρά τους κινδύνους και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Ο Νίλσεν σημειώνει ότι η κατά κεφαλήν παραγωγή στις ΗΠΑ είναι υψηλότερη από αυτή της Γερμανίας, αλλά προτιμά τη ζωή στη Γερμανία, όπου οι δαπάνες είναι πιο αποτελεσματικές και η ποιότητα ζωής υψηλότερη. Το προσδόκιμο ζωής στη Γερμανία είναι σήμερα τρία χρόνια μεγαλύτερο από τις ΗΠΑ, ενώ έρευνες δείχνουν ότι οι πλουσιότεροι Αμερικανοί ζουν όσο οι Γερμανοί με χαμηλότερα εισοδήματα.

Η «ευρωπαϊκή θλίψη», όπως αναφέρει, αντικατοπτρίζει τη συνεχή απαισιοδοξία για την κατάσταση των χωρών μας, η οποία ωστόσο λειτουργεί ως κίνητρο δράσης. Ο ίδιος επικροτεί την απόφαση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να χαλαρώσει το «φρένο χρέους», εκτιμώντας ότι η πολιτικά τολμηρή κίνηση θα προσφέρει οικονομική δυναμική και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη, ακόμη και έναντι των ΗΠΑ, μέχρι το 2027.

Ο Νίλσεν καταλήγει με μήνυμα υπομονής προς τους Γερμανούς: η ειρηνική πτώση του Τείχους του Βερολίνου αποτελεί υπενθύμιση ότι με ηρεμία και συνεργασία μπορούν να επιτευχθούν μεγάλα αποτελέσματα, παρά τις ανησυχίες και τις δυσκολίες.

Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει το δίλημμα της γερμανικής κοινωνίας: αποταμίευση για ασφάλεια ή επένδυση για ανάπτυξη, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η υπερβολική συγκράτηση μπορεί να περιορίσει τις προοπτικές της οικονομίας.

