Ανατροπές στην ΕΕ: Από την αποψίλωση δασών μέχρι την AI, το μπλοκ χαλαρώνει τους κανόνες
Ειδήσεις
16:14 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Την Τετάρτη (19/11), οι χώρες της ΕΕ υποστήριξαν την έκκληση για την αναβολή κατά έναν χρόνο του εμβληματικού νόμου της Ένωσης για την αποψίλωση των δασών.

Η προτεινόμενη νομοθεσία -ακρογωνιαίος λίθος της πράσινης ατζέντας- στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι εισαγωγές στην ΕΕ δεν συμβάλλουν σε αποψίλωση δασών στις χώρες προέλευσής τους, απαίτηση που θα επηρέαζε προϊόντα από τον καφέ μέχρι το φοινικέλαιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, επιχειρηματικά λόμπι και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ευρώπης, όπως οι ΗΠΑ, έχουν αντιδράσει έντονα, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι κανόνες θα είναι δαπανηροί και ότι οι εταιρείες δεν είναι έτοιμες.

Τα κράτη μέλη θα διαπραγματευτούν τώρα την τελική μορφή της νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά με τον νόμο στην τρέχουσα μορφή του να έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Δεκεμβρίου, ο αγώνας δρόμου για γρήγορη συμφωνία έχει ήδη ξεκινήσει.

Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο για τη μείωση της ψηφιακής ρύθμισης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό ακολουθεί παράπονα όχι μόνο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Εδώ και καιρό παροτρύνουν τις Βρυξέλλες να δράσουν σύμφωνα με τις συστάσεις της περσινής έκθεσης του Μάριο Ντράγκι, η οποία προειδοποιούσε για ζοφερές συνέπειες για την ήπειρο εάν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

Κυριότερα μεταξύ των προτάσεων στο «φιλικό προς την καινοτομία» πακέτο είναι η αναβολή των κανόνων για τα υψηλού κινδύνου συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για έως και 16 μήνες, η απλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς περιστατικών κυβερνοασφάλειας και η χαλάρωση των κανονισμών προστασίας δεδομένων, ώστε να διευκολυνθεί η εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (αν και η Επιτροπή δεν ανέστειλε την εφαρμογή του AI Act, όπως είχε συστήσει ο Ντράγκι).

Η τελευταία κίνηση απορρύθμισης παρουσιάστηκε σήμερα (20/11), με την αποκάλυψη πρότασης για τη μείωση των απαιτήσεων γνωστοποίησης ESG στο πλαίσιο του Κανονισμού για τη Βιώσιμη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (SFDR), που οι παράγοντες της αγοράς επί μακρόν θεωρούν υπερβολικά βαριές. Όπως και με την πρόταση για την αποψίλωση, όλα αυτά τα πακέτα θα χρειαστούν έγκριση από τα άλλα δύο βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Αν και ο λαβύρινθος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των Βρυξελλών πιθανότατα σημαίνει περισσότερες καθυστερήσεις, η ουσία των προτάσεων δείχνει ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ λαμβάνει τουλάχιστον σοβαρά υπόψη την έκκληση για απορρύθμιση.

Με την παγκόσμια κούρσα να έχει ήδη ξεκινήσει για να αποκομιστούν οφέλη από το επόμενο κύμα επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλο χρόνο.

