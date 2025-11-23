Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό: Νεκρός υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, ένα από τα πλέον σημαίνοντα στελέχη της Χεζμπολάχ, σε στοχευμένο πλήγμα κατά πολυώροφης κατοικίας σε νότια συνοικία της Βηρυτού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, ο Ταμπαταμπάι, που παρουσιάζεται ως «αρχηγός του γενικού επιτελείου» της οργάνωσης, αποτελούσε «κομβικό και πολύπειρο» επιχειρησιακό παράγοντα. Το χτύπημα εντάσσεται σε μια σειρά επιχειρήσεων που, όπως αναφέρει το Ισραήλ, στοχεύουν την ανώτερη ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός των τραυματιών.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για την απώλεια «προσωπικότητας της αντίστασης», χωρίς να κατονομάσει το στέλεχος. Η οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ για κλιμάκωση της επιθετικότητάς του εντός της λιβανικής πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, προκειμένου, όπως είπε: «να ανακοπεί η αδιάκοπη ισραηλινή επιθετικότητα». Τόνισε ακόμη ότι ο Λίβανος συνεχίζει να τηρεί τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, ζητώντας την άμεση παρέμβαση διεθνών παραγόντων για την αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης.