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Μπέσεντ: Πριν τα Χριστούγεννα η ανακοίνωση Τραμπ για τον διάδοχο του Πάουελ στη Fed
Ειδήσεις
16:08 - 25 Νοε 2025

Μπέσεντ: Πριν τα Χριστούγεννα η ανακοίνωση Τραμπ για τον διάδοχο του Πάουελ στη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για να ανακοινωθεί ο διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, αφού – σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ – ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να γνωστοποιήσει την επιλογή του πριν από τα Χριστούγεννα.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ, ο οποίος έχει αναλάβει να κάνει την «αναζήτηση υποψηφίων» για τη διαδοχή του Πάουελ στη Fed, συνομιλώντας με όλους όσοι ενδιαφέρονται, ανέφερε πως του απομένει ακόμη μία συνέντευξη. Απέφυγε, ωστόσο, να δώσει οποιαδήποτε ένδειξη για το ποιος προηγείται στη διαδικασία.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό ο πρόεδρος να κάνει ανακοινώσεις πριν από τα Χριστούγεννα», είπε. «Δεν μπορώ να αποκλείσω, φυσικά, ότι ίσως αυτό μετατεθεί για τις αρχές του νέου έτους, αλλά θεωρώ ότι η διαδικασία προχωρά ομαλά». Ο Τραμπ μάλιστα είχε αστειευτεί πρόσφατα μπροστά στις κάμερες, λέγοντας στον Μπέσεντ: «Αν δεν το τελειώσεις γρήγορα, θα σε απολύσω».

Όπως εξήγησε ο Μπέσεντ, «όποιος ήταν παρών στο δωμάτιο θα καταλάβαινε εύκολα πως επρόκειτο για χιούμορ». Πρόσθεσε ακόμη ότι η χάραξη νομισματικής πολιτικής έχει γίνει πλέον εξαιρετικά περίπλοκη και δεν αφορά μόνο το ζήτημα των μειώσεων επιτοκίων.

Τραμπ - Πάουελ: Μία ταραχώδης σχέση

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει πολλές φορές επικρίνει δημόσια τον Τζερόμ Πάουελ, υποστηρίζοντας ότι καθυστερεί υπερβολικά τη μείωση των επιτοκίων, επιβαρύνοντας έτσι την οικονομία.

Για μήνες κυκλοφορούσαν σενάρια ότι ο Τραμπ εξετάζει τρόπους να απομακρύνει τον Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο, γεγονός που προκαλούσε ανησυχίες για πιθανή παρέμβαση στην ανεξαρτησία της Fed και αναστάτωση στις αγορές. Παρότι τελικά ο ίδιος ο Τραμπ διέψευσε αυτά τα σενάρια, κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να επιλέξει νέο επικεφαλής — παρά το ότι ο Πάουελ ήταν δική του επιλογή την πρώτη θητεία.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, πέντε πρόσωπα έχουν φτάσει στην τελική φάση της διαδικασίας:

  • Κέβιν Χάσετ, οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου
  • Κέβιν Γουόρς, πρώην κυβερνήτης της Fed
  • Κρίστοφερ Γουόλερ, νυν μέλος του Δ.Σ. της Fed
  • Μισέλ Μπόουμαν, αντιπρόεδρος της Fed για θέματα εποπτείας
  • Ρικ Ρίντερ, υψηλόβαθμο στέλεχος της BlackRock
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