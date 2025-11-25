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Μιλάνo: Κίνδυνος φυλάκισης για την Κιάρα Φεράνι - Κατηγορείται για εξαπάτηση των followers
Ειδήσεις
19:10 - 25 Νοε 2025

Μιλάνo: Κίνδυνος φυλάκισης για την Κιάρα Φεράνι - Κατηγορείται για εξαπάτηση των followers

Reporter.gr Newsroom
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Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε την καταδίκη της influencer Κιάρα Φεράνι σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για απάτη, σε υπόθεση που αφορά παραπλανητική προώθηση προϊόντων συνδεδεμένων με φιλανθρωπικές δράσεις.

Οι κατηγορίες αφορούν το παραδοσιακό ιταλικό γλυκό «Pandoro» και τα πασχαλινά αυγά «Dolci Preziosi», τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, παρουσιάστηκαν στους καταναλωτές ως προϊόντα που συνεισέφεραν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Κατά τη διάρκεια της προδικαστικής ακρόασης ενώπιον του δικαστή Ίλιο Μαννούτσι Πατσίνι, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι καμπάνιες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2021 και 2022 μέσω της εταιρείας της Φεράνι «μπέρδεψαν» την εμπορική προώθηση με φιλανθρωπία. Μαζί με την Φεράνι, ο αναπληρωτής εισαγγελέας Ευγένιο Φούσκο ζήτησε την ίδια ποινή για τον στενό συνεργάτη της Φάμπιο Μαρία Νταμάτο, ενώ για τον Φραντσέσκο Καννίλο, πρόεδρο της Cerealitalia, προτείνεται ποινή ενός έτους. Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για τις 5 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η Φεράνι έχει ήδη καταβάλει συνολικά 3,4 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας πρόστιμα και απαιτήσεις αποζημιώσεων, πριν καν ξεκινήσει η ουσιαστική φάση της δίκης. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ζητήσει να υπαχθούν στη διαδικασία του σύντομου δικαστικού δρόμου, που προβλέπει μείωση ποινής κατά το ένα τρίτο, ενώ επιπλέον η συνολική ποινή μπορεί να μειωθεί λόγω των καταβληθέντων αποζημιώσεων και της απουσίας προηγούμενων ποινικών καταδικών.

Η Κιάρα Φεράνι εμφανίστηκε στη δικαστική αίθουσα το πρωί της Τρίτης (25/11) αποφεύγοντας την προσέλευση φωτογράφων και δήλωσε: «Ό,τι κάναμε, το κάναμε καλή τη πίστει».

Η υπόθεση της απάτης

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η influencer απέσπασε παράνομο όφελος περίπου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ από τις δύο καμπάνιες, εκμεταλλευόμενη και την προβολή της εικόνας της.

Στην πρώτη καμπάνια, σε συνεργασία με την εταιρεία Balocco, οι καταναλωτές πίστεψαν ότι αγοράζοντας το προϊόν Pink (κέικ τύπου pandoro) σε υψηλότερη τιμή θα ενίσχυαν το νοσοκομείο Regina Margherita του Τορίνο. Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες της Φεράνι εισέπραξαν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για την προώθηση μέσω Instagram, ενώ η Balocco διέθεσε μόνο 50.000 ευρώ στο νοσοκομείο, ανεξάρτητα από τις πωλήσεις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ίδια παραπλανητική επικοινωνία επαναλήφθηκε και στη δεύτερη περίπτωση που εξετάζεται, εγείροντας ερωτήματα για την ηθική και τη νομιμότητα των φιλανθρωπικών διαφημιστικών πρακτικών της influencer.

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