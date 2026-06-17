Ξανά στο εδώλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς μετά την εισαγγελική έφεση

Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθήνας και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, για τις οποίες κατηγορήθηκε, ο Δημήτρης Λιγνάδης, που πρωτοδίκως είχε κριθελι ένοχος για δύο εξ αυτών και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή.

Καθώς ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα καθίσει ξανά στο εδώλιο, μένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο να του επιβληθεί τελικά αυστηρότερη ποινή από εκείνη που είχε ήδη αποφασιστεί πρωτοδίκως.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου υπέβαλε αίτημα να διοριστεί ειδικός σύμβουλος (ψυχολόγος/ ψυχίατρος), ως πραγματογνώμονας ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και ψυχική κατάσταση των καταγγελλόντων. Το αίτημα έγινε δεκτό από την εισαγγελέα της έδρας, η οποία πρότεινε την αναβολή της δίκης, λέγοντας:

«Οι μάρτυρες εξετάστηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με φυσική παρουσία χωρίς να αναγνωστούν οι καταθέσεις τους. Θα πρέπει να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας και να αναβληθεί η υπόθεση προκειμένου αυτός να τους προετοιμάσει για την εξέταση και να παρίσταται στην εξέτασή τους από το δικαστήριο».

Έτσι, η δίκη μεταφέρθηκε για αύριο – Πέμπτη, 18 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Λιγνάδης καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2022 σε πρώτο βαθμό σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (4 προς 3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων, στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, το 2015.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αθωώθηκε από το ΜΟΔ για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός ενήλικα άντρα, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο.