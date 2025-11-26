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Κάλλας: Για να υπάρξει ειρήνη, πρέπει να δούμε εγγυήσεις από τη ρωσική πλευρά
Ειδήσεις
16:15 - 26 Νοε 2025

Κάλλας: Για να υπάρξει ειρήνη, πρέπει να δούμε εγγυήσεις από τη ρωσική πλευρά

Reporter.gr Newsroom
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Αφού αιφνιδιάστηκε από την αμερικανο-ρωσική ειρηνευτική πρόταση των 28 σημείων για την Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί σήμερα μια σειρά συναντήσεων, προσπαθώντας να προλάβει τις ταχέως εξελισσόμενες εξελίξεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μετά από μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ενώ όλοι καλωσορίζουν την αμερικανική πρωτοβουλία για ειρήνη, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα», είπε η Κάλας σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «καμία απολύτως ένδειξη» πως η Ρωσία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός και ότι «εντείνει αντί να μειώνει» τη στρατιωτική της δραστηριότητα. Οποιαδήποτε υποψία ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο είναι «απλά και ξεκάθαρα ψευδής».

Όταν ρωτήθηκε για δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συμβούλευσε τον κορυφαίο σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν σχετικά με το πώς να παρουσιάσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, η Κάλας είπε ότι ήταν ξεκάθαρο πως το αρχικό σύνολο προτάσεων δεν περιείχε «ούτε μία παραχώρηση ή υποχρέωση από ρωσικής πλευράς».

«Για να υπάρξει διαρκής ειρήνη, πρέπει να δούμε υποχρεώσεις από τη ρωσική πλευρά», τόνισε.

Οι σημερινές συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών, στις οποίες συμμετείχε και ο Ουκρανός Αντρίι Σύμπιχα, διεξήχθησαν την ώρα που οι πρεσβευτές της ΕΕ συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες. Στην κορυφή της ατζέντας τους βρίσκεται το σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για δάνεια αποζημίωσης προς την Ουκρανία.

Στις πρώτες λεπτομερείς δηλώσεις της από τότε που προέκυψε το αμερικανο-ρωσικό ειρηνευτικό σχέδιο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε σήμερα το πρωί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να παρουσιάσει νομικό κείμενο που θα στηρίζει το σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας της Κομισιόν να προωθήσει τη συμφωνία.

Μια αναφορά στο αρχικό σχέδιο ΗΠΑ - Ρωσίας ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να διεκδικήσει μέρος των χρημάτων ως συνεισφορά στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας προκάλεσε ανησυχία στην Ευρώπη, αλλά φαίνεται πως έχει πλέον αφαιρεθεί.

Η Γερμανία είναι μεταξύ των χωρών που υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν καταστήσει ακόμη πιο επείγουσα τη διαπραγμάτευση για τα περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, το Βέλγιο και άλλες χώρες ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων και άλλων επιλογών χρηματοδότησης για την Ουκρανία που παρουσίασε η Κομισιόν σε επιστολή της αυτόν τον μήνα.

Για τη φον ντερ Λάιεν και την Κάλας, η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τον εαυτό της.

Όπως είπε σήμερα η φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές: «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε, έναν τρόπο να σταματήσει ο φόνος, να βοηθήσουμε την Ουκρανία να ανοικοδομηθεί και να ανασυγκροτηθεί».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 16:29
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