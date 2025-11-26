Bloomberg: Πώς καθοδηγούσε ο Γουίτκοφ τη... ρωσική πλευρά στο σχέδιο των 28 σημείων

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Στιβ Γουίτκοφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με το Bloomberg που έφερε το φως σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο, η συνομιλία αυτή ήταν απαρχή του περίφημου σχεδίου των 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία. Αμφιλεγόμενος κρίνεται σε αυτήν ο ρόλος του Επιδικού Απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύριζε δημόσια για τις εξελίξεις στη Γάζα. Ο Γουίτκοφ φέρεται να πρότεινε στους Ρώσους να τηλεφωνήσουν στον Τραμπ για να τον «καλοπιάσουν», όπως προκύπτει από το ηχητικό που δημοσιοποίησε το Bloomberg.

Ο Γουίτκοφ λέει:

«Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίζατε, ότι σέβεστε το γεγονός πως είναι ο άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα είναι το εξής…»

Ο Ουσακόφ φέρεται να απαντά:

«Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου: θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα πει».

Συνολικά, στο ηχητικό ο Γουίτκοφ εμφανίζεται να καθοδηγεί τον Ουσακόφ για το πώς θα προσεγγίσει τον Τραμπ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ συνεχίζει:

«Άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό. Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: “Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης.” Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι· να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω πως θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τις κινήσεις του Γουίτκοφ παρά τις αποκαλύψεις του Bloomberg. Υποστήριξε ότι δεν έχει ακούσει το ηχητικό, αλλά θεωρεί ότι πρόκειται για «κανονική διαπραγμάτευση». Ο Ουσακόφ, αντίστοιχα, αποδίδει τη διαρροή του ηχητικού σε προσπάθεια υπονόμευσης της συμφωνίας.

Το θέμα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, λόγω των υποψιών ότι τα αρχικά 28 σημεία — τα οποία μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη το περασμένο Σαββατοκύριακο μειώθηκαν σε 19 — προέρχονταν ουσιαστικά από τη ρωσική πλευρά.

Στο αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπονται ισχυρότερες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ παραμένει άγνωστο πώς θα αντιδράσει η Μόσχα.

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