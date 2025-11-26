Συλλήψεις για ασέλγεια σε νήπια: Προφυλακιστέος ο 20χρονος θείος, απολογείται ο 40χρονος σύντροφός του

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων αποκάλυψε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, με δράστες έναν 20χρονο και τον 40χρονο σύντροφό του και θύματα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών.

Τα δύο παιδιά, ανίψια του 20χρονου, φαίνεται πως υπέστησαν κακοποίηση κατά το διάστημα που βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα των παιδιών και αδελφή του 20χρονου, παρατήρησε ανησυχητικές συμπεριφορές στο 4χρονο παιδί της. Μετά από συζήτηση μαζί του, το μικρό παιδί ανέφερε συμβάντα που οδήγησαν τη μητέρα να προσφύγει άμεσα στην αστυνομία.

Ακολούθησε άμεση διερεύνηση από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η οποία προχώρησε στη σύλληψη των δύο ανδρών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Ο 20χρονος θείος, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ ο 40χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.