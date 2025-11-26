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Μήνυμα Ρούτε μετά τις διαρροές για το ειρηνευτικό σχέδιο: Δεν αποφασίζει η Ρωσία για το ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
21:06 - 26 Νοε 2025

Μήνυμα Ρούτε μετά τις διαρροές για το ειρηνευτικό σχέδιο: Δεν αποφασίζει η Ρωσία για το ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Τη στιγμή που οι διαρροές για το αμερικανορωσικό ειρηνευτικό σχέδιο φέρνουν ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης τους όρους του Κρεμλίνου, ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέρριψε κατηγορηματικά ότι η Μόσχα έχει λόγο σχετικά με τις αποφάσεις της Συμμαχίας για το ποια χώρα μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν.  

«Η Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο ούτε [δικαίωμα να ασκήσει] βέτο για το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», ξεκαθάρισε ο Ρούτε σήμερα (Τετάρτη, 26/11) σε συνέντευξή του στην El País και στο γερμανικό δίκτυο RND, δίνοντας το σήμα πως απορρίπτεται η πρόταση που φέρεται να συζητείται μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και θα μπλόκαρε την πορεία ένταξης του Κιέβου.

Η ιδρυτική Συνθήκη της Ουάσιγκτον «επιτρέπει σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωατλαντικής περιοχής να ενταχθεί», προσέθεσε ο ίδιος.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις του Ρούτε γίνονται στον απόηχο διαρροών που θέλουν τις ΗΠΑ και τη Μόσχα να βρίσκονταν σε στενή επικοινωνία και συνεννόηση σχετικά με τη διαμόρφωση του σχεδίου των 28 σημείων, κατά τα πρότυπα του σχεδίου των 20 σημείων που είχε παρουσιαστεί από την αμερικανική πλευρά για τη Γάζα.

Στην παρούσα φάση το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων έχει μετατραπεί σε ένα σχέδιο 19 σημείων μετά από την παρέμβαση της Ευρώπης, στο οποίο «στρογγυλεύονται» ορισμένα από τα πιο φιλορωσικά στοιχεία. Μια εναλλακτική ευρωπαϊκή πρόταση, μάλιστα, απορρίπτει πλήρως την ιδέα του αποκλεισμού της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (25/11) από τον Λευκό Οίκο: «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Θα δούμε … Πιστεύω ότι σημειώνουμε πρόοδο».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social αργότερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είπε ότι «απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας», ενώ αναμένεται ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, να μεταβεί στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, για συζητήσεις απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο.

Καλός «τύπος» ο Τραμπ

Πάντως, στη σημερινή του συνέντευξη, ο Ρούτε, επιχειρώντας ίσως να αμβλύνει τον αντίκτυπο των δηλώσεών του, επέμεινε ότι τρέφει θετικά αισθήματα για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει αυτός ο τύπος».

Υπενθυμίζεται πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να απευθύνουν άμεση πρόσκληση ένταξης στην Ουκρανία, ωστόσο πέρυσι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι η πορεία του Κιέβου προς το ΝΑΤΟ είναι «μη αναστρέψιμη», μια θέση που ο Ρούτε έχει επαναλάβει έκτοτε, παρά την αντίθεση του Τραμπ και άλλων χωρών-μελών.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ρούτε ανέφερε πως επί του παρόντος «αρκετοί σύμμαχοι αντιτίθενται στην ένταξη της Ουκρανίας».

Καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις το σχέδιο

Σημείωσε, δε, ότι το τρέχον ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε μετά τις ευρύτερες διπλωματικές συνομιλίες της Κυριακής (23/11) στη Γενεύη, αποτελεί «καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις», αλλά προσέθεσε ότι κάθε πρόταση θα απαιτήσει μια «ξεχωριστή, παράλληλη συζήτηση» με το ΝΑΤΟ «για ορισμένα ζητήματα».

Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε επίσης σήμερα (26/11) πως οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην ΕΕ ή στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ληφθεί μονομερώς.

«Τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη, τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Οικονομική βοήθεια $5 δισ. προς την Ουκρανία

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρούτε σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ θα παραδώσει συνολικά 5 δισ. δολάρια σε οπλισμό προς την Ουκρανία, προκειμένου να αγοραστούν αμερικανικά όπλα από τους Ευρωπαίους συμμάχους προς το Κίεβο «μέχρι το τέλος του έτους», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα έντεκα χώρες έχουν συμβάλει σε πέντε πακέτα των 500 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο του αποκαλούμενου προγράμματος PURL, ενώ ένα έκτο πακέτο αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από μελλοντικά πακέτα και από έκτακτες, εκτός κύκλου, πληρωμές, σύμφωνα με σχετικές αναφορές στα διεθνή μέσα.

Πάντως, σε συνάρτηση και με την αυξανόμενη ανησυχία για την πολεμική ετοιμότητα της Μόσχας και τον κίνδυνο που προβάλλει για την Ευρώπη, ο Ρούτε προειδοποίησε, με τη σειρά του, πως η Ρωσία δεν θα σταματήσει να απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ακόμη κι αν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για πολύ καιρό ακόμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 21:11
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