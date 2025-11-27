ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μέρκελ: Όλοι φταίμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι μόνο η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής
Ειδήσεις
19:29 - 27 Νοε 2025

Μέρκελ: Όλοι φταίμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι μόνο η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Πέμπτη (27/11), η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Ανγκέλα Μέρκελ – σε συνέντευξή της στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο Phoenix – διέψευσε κατηγορηματικά πως απέδωσε εν μέρει την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.  

«Πρόκειται για fake news, με την έννοια ότι κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε ποτέ», δήλωσε η Μέρκελ, τονίζοντας ότι τα λόγια της παραποιήθηκαν.

«Ήταν απλώς μια συζήτηση για τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων, όπως ακριβώς παρουσιάζονται και στο βιβλίο μου Freiheit [Ελευθερία]. Για έναν ολόκληρο χρόνο δεν υπήρξε καμία αντίδραση… Και ξαφνικά προέκυψε τεράστια αναστάτωση επειδή πλέον ελάχιστοι διαβάζουν την αρχική πηγή», δήλωσε.

Δήλωσε, μάλιστα, πως «αποτύχαμε όλοι – εγώ, όλοι οι άλλοι – όλοι αποτύχαμε στο να αποτρέψουμε αυτόν τον πόλεμο, όλοι ακόμη και στις συζητήσεις μας με τους Αμερικανούς».

Σημειώνεται ότι η συνέντευξη της Μέρκελ που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την Πολωνία και χώρες της Βαλτικής είχε φιλοξενηθεί στο ουγγρικό μέσο Partizán, τον Οκτώβριο.

Τότε η Μέρκελ είχε αναφερθεί στην άρνηση της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής να επιτρέψουν άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε εκείνη, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως απάντηση στη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα ουκρανικά σύνορα το καλοκαίρι του 2021.

Οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις της Μέρκελ, θεωρώντας τις ως προσπάθεια να τους αποδοθεί μέρος της ευθύνης για την εισβολή της Ρωσίας μισό χρόνο αργότερα.

Εξηγώντας περαιτέρω τις τότε δηλώσεις της, η πρώην καγκελάριος είπε: «Λίγες ημέρες πριν καταθέσω την πρότασή μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Και απλώς δεν θεωρούσα σωστό το ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν επιδιώκαμε επίσης μια συνομιλία με τον Πούτιν και αφήναμε αυτό τον ρόλο αποκλειστικά στην αμερικανική κυβέρνηση».

«Γι’ αυτό υποστήριξα αυτή τη νέα πρόταση και υπήρξε αντίδραση», προσέθεσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία «απόδοση ευθύνης» στις δηλώσεις της σχετικά με τα αίτια του πολέμου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones
Ειδήσεις

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς
Ειδήσεις

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες
Ειδήσεις

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 20:39

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:19

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

Εργασιακά
09/06/2026 - 16:58

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:48

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

Πολιτική
09/06/2026 - 16:42

KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
09/06/2026 - 16:38

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 16:31

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:14

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα

Πολιτική
09/06/2026 - 16:10

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ