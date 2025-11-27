Μέρκελ: Όλοι φταίμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι μόνο η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής

Την Πέμπτη (27/11), η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Ανγκέλα Μέρκελ – σε συνέντευξή της στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο Phoenix – διέψευσε κατηγορηματικά πως απέδωσε εν μέρει την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.

«Πρόκειται για fake news, με την έννοια ότι κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε ποτέ», δήλωσε η Μέρκελ, τονίζοντας ότι τα λόγια της παραποιήθηκαν.

«Ήταν απλώς μια συζήτηση για τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων, όπως ακριβώς παρουσιάζονται και στο βιβλίο μου Freiheit [Ελευθερία]. Για έναν ολόκληρο χρόνο δεν υπήρξε καμία αντίδραση… Και ξαφνικά προέκυψε τεράστια αναστάτωση επειδή πλέον ελάχιστοι διαβάζουν την αρχική πηγή», δήλωσε.

Δήλωσε, μάλιστα, πως «αποτύχαμε όλοι – εγώ, όλοι οι άλλοι – όλοι αποτύχαμε στο να αποτρέψουμε αυτόν τον πόλεμο, όλοι ακόμη και στις συζητήσεις μας με τους Αμερικανούς».

Σημειώνεται ότι η συνέντευξη της Μέρκελ που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την Πολωνία και χώρες της Βαλτικής είχε φιλοξενηθεί στο ουγγρικό μέσο Partizán, τον Οκτώβριο.

Τότε η Μέρκελ είχε αναφερθεί στην άρνηση της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής να επιτρέψουν άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε εκείνη, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως απάντηση στη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα ουκρανικά σύνορα το καλοκαίρι του 2021.

Οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις της Μέρκελ, θεωρώντας τις ως προσπάθεια να τους αποδοθεί μέρος της ευθύνης για την εισβολή της Ρωσίας μισό χρόνο αργότερα.

Εξηγώντας περαιτέρω τις τότε δηλώσεις της, η πρώην καγκελάριος είπε: «Λίγες ημέρες πριν καταθέσω την πρότασή μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Και απλώς δεν θεωρούσα σωστό το ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν επιδιώκαμε επίσης μια συνομιλία με τον Πούτιν και αφήναμε αυτό τον ρόλο αποκλειστικά στην αμερικανική κυβέρνηση».

«Γι’ αυτό υποστήριξα αυτή τη νέα πρόταση και υπήρξε αντίδραση», προσέθεσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία «απόδοση ευθύνης» στις δηλώσεις της σχετικά με τα αίτια του πολέμου.