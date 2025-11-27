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Ηχηρή παρέμβαση του Πάπα από την Άγκυρα: Να μη νικήσει το «δίκιο του ισχυρού» – Έκκληση για νέα κουλτούρα κατανόησης
Ειδήσεις
19:55 - 27 Νοε 2025

Ηχηρή παρέμβαση του Πάπα από την Άγκυρα: Να μη νικήσει το «δίκιο του ισχυρού» – Έκκληση για νέα κουλτούρα κατανόησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έφτασε το μεσημέρι στην Άγκυρα, όπου έγινε δεκτός στο προεδρικό μέγαρο από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με πλήρεις τιμές αρχηγού κράτους. Στην υποδοχή παρευρέθηκε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πριν από τη συνάντηση, ο Ποντίφικας επισκέφθηκε το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ και κατέθεσε στεφάνι.

Κατά τις συνομιλίες στο προεδρικό μέγαρο, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θέσεις για τις διεθνείς κρίσεις. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την επίσκεψη ιδιαίτερα σημαντική εν μέσω συγκρούσεων σε πολλές περιοχές του κόσμου, αναφέροντας τον ρόλο της Τουρκίας σε ανθρωπιστικά ζητήματα, τη στήριξη προσφύγων και την πρωτοβουλία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα. Επέκρινε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τόνισε την ανάγκη λύσης δύο κρατών στα σύνορα του 1967.

Ο Πάπας, από την πλευρά του, επανέλαβε την προειδοποίηση του Πάπα Φραγκίσκου για έναν «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα» και κάλεσε σε συλλογική δράση για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης. Μίλησε για την ανάγκη μιας νέας κουλτούρας κατανόησης απέναντι στην «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας» και προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντείνει τις ανισότητες. Τόνισε επίσης τους ιστορικούς δεσμούς της Τουρκίας με τον Χριστιανισμό και τη σημασία της αδελφοσύνης σε μια εποχή αυξανόμενου διχασμού.

Πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας και επισκέφθηκε τη νουντσιατούρα του Βατικανού.

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