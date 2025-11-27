Πούτιν: Βάση συζήτησης το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία – Δεν θα επιτεθούμε στην Ευρώπη

Η Μόσχα δείχνει διατεθειμένη να εξετάσει με σοβαρότητα τα σημεία που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι η χώρα του «κατ’ αρχήν» αποδέχεται πως ο αμερικανικός κατάλογος ιδεών μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συνομιλίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ρωσία παραμένει «ανοιχτή» σε συζητήσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με νέες ρυθμίσεις ασφαλείας, επιχειρώντας παράλληλα να κατευνάσει φόβους για πιθανή ρωσική επίθεση στην ήπειρο: «Δεν έχουμε πρόθεση να επιτεθούμε στην Ευρώπη», δήλωσε.

Οι τοποθετήσεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο αυξημένων διπλωματικών διεργασιών γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ στη Δύση εντείνεται η ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις της Μόσχας, με αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προειδοποιούν ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για παρατεταμένη σύγκρουση.

Αν και το Κρεμλίνο δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο των αμερικανικών προτάσεων, οι δηλώσεις Πούτιν αφήνουν να εννοηθεί ότι η Ρωσία προσπαθεί να εμφανιστεί πιο ευέλικτη σε μια ιδιαίτερα ασταθή συγκυρία.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν αυτή η ρητορική μεταφράζεται σε πραγματική διάθεση για διάλογο ή αν πρόκειται για ακόμη μια προσπάθεια της Μόσχας να επηρεάσει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων χωρίς ουσιαστική αλλαγή στάσης.

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