Διστακτικό το Κίεβο απέναντι στις ρωσικές απαιτήσεις – Οι κόκκινες γραμμές

Αμείωτη παραμένει η ένταση στο Κίεβο, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες για την έναρξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως εμφανίζεται ανοιχτός στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων ως βάση για διαπραγμάτευση. Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα μέχρι στιγμής, ωστόσο πηγές στο Κίεβο επιμένουν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας παραμένουν απαράδεκτες. “Κόκκινες γραμμές” για την Ουκρανία αποτελούν η αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς, ενώ τονίζεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση από εδάφη που εξακολουθούν να ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε προσεκτικά διατυπωμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ελπίζει σε θετική πρόοδο στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να τερματιστεί «ο ρωσικός πόλεμος», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η μετάβαση αμερικανικής αποστολής στο Κίεβο, με στόχο την εντατικοποίηση των συνομιλιών και την αξιολόγηση των πιθανών βημάτων προς μια επίσημη διαδικασία ειρήνευσης.

Wishing a happy and blessed Thanksgiving to @POTUS Donald Trump, @FLOTUS Melania Trump, and the entire American people.



We deeply appreciate all the support, which has saved so many lives in Ukraine and helps us defend our independence each day.



We are very glad that our… November 27, 2025

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