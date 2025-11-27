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Διστακτικό το Κίεβο απέναντι στις ρωσικές απαιτήσεις – Οι κόκκινες γραμμές
Ειδήσεις
19:20 - 27 Νοε 2025

Διστακτικό το Κίεβο απέναντι στις ρωσικές απαιτήσεις – Οι κόκκινες γραμμές

Reporter.gr Newsroom
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Αμείωτη παραμένει η ένταση στο Κίεβο, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες για την έναρξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως εμφανίζεται ανοιχτός στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων ως βάση για διαπραγμάτευση. Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα μέχρι στιγμής, ωστόσο πηγές στο Κίεβο επιμένουν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας παραμένουν απαράδεκτες. “Κόκκινες γραμμές” για την Ουκρανία αποτελούν η αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς, ενώ τονίζεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση από εδάφη που εξακολουθούν να ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε προσεκτικά διατυπωμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ελπίζει σε θετική πρόοδο στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να τερματιστεί «ο ρωσικός πόλεμος», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η μετάβαση αμερικανικής αποστολής στο Κίεβο, με στόχο την εντατικοποίηση των συνομιλιών και την αξιολόγηση των πιθανών βημάτων προς μια επίσημη διαδικασία ειρήνευσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejmndnwpdt5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 19:23
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