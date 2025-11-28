Τραγωδία χωρίς τέλος στο Χονγκ Κονγκ: 128 νεκροί & 200 αγνοούμενοι

Μια τραγωδία άνευ προηγουμένου εξελίσσεται στο Χονγκ Κονγκ στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών και έκαιγε για τρεις ημέρες αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 128 νεκρούς.

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ, δήλωσε ότι η αναζήτηση για επιζώντες έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι τώρα, 128 είναι οι νεκροί, περίπου 200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και τουλάχιστον 79 έχουν τραυματιστεί.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι 12 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη φωτιά, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Η φωτιά έχει σβήσει και η επιχείρηση διάσωσης έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γραμματέας Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ.

«Στόχος μας τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι η θερμοκρασία στο κτίριο θα πέσει και, μόλις κριθεί ότι όλα είναι ασφαλή, η αστυνομία θα συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία και θα προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Μεγάλες κινεζικές εταιρείες συνδράμουν με δωρεές

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες Xiaomi, Xpeng και Geely, καθώς και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του ιδρυτή της Alibaba Τζακ Μα και η Tencent, ανακοίνωσαν δωρεές.

Το ίδιο έκαναν και ο δισεκατομμυριούχος στον χώρο των ακινήτων Λι Κα-Σινγκ και ο όμιλος Shangri-La.

Σε ανακοίνωσή της, η κινεζική εταιρεία logistics SF Express ανέφερε ότι και τα 146 καταστήματά της θα συγκεντρώνουν εθελοντικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως σαμπουάν, χαρτομάντιλα και ιατρικά εφόδια, που θα αφήνουν οι κάτοικοι, για να τα μεταφέρει δωρεάν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ομάδες.

Ένας εκπρόσωπος της Central Cove, του family office του Χιλιανού επιχειρηματία Jean Salata, προσέφερε 10 εκατ. HK$ για ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, εκπαιδευτική βοήθεια για παιδιά που εκτοπίστηκαν και οικονομική ενίσχυση για οικογένειες. Εκατοντάδες εθελοντές έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα, ταξινομώντας και διανέμοντας είδη από πάνες μέχρι ζεστό φαγητό.

Δημιουργώντας ομάδες που συλλέγουν, μεταφέρουν και διανέμουν προμήθειες σε βάρδιες όλο το 24ωρο, οι εθελοντές έχουν στήσει ένα εκτεταμένο κέντρο υποστήριξης για τους εκτοπισμένους κατοίκους, δίπλα σε ένα εμπορικό κέντρο απέναντι από το πυρόπληκτο συγκρότημα Wang Fuk.

Την Παρασκευή στήθηκαν τέντες καθώς οι εθελοντές μοιράζουν προμήθειες, με χειρόγραφους χάρτες που δείχνουν πού μπορεί κάποιος να παραλάβει είδη όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής, κλινοσκεπάσματα, ρούχα και προμήθειες για κατοικίδια.

«Αυτό είναι αληθινή συμμετοχή της κοινωνίας», είπε η 22χρονη Helena, η οποία συντόνιζε τους εθελοντές και έδωσε μόνο το μικρό της όνομα.

Ο Μπόσκο Πανγκ, 40 ετών, έχει στήσει έναν σταθμό φόρτισης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του, ώστε ο κόσμος να μπορεί να φορτίζει power banks.

«Υπάρχουν πολλοί εθελοντές που βοηθούν στα σημεία συγκέντρωσης προμηθειών. Γι’ αυτό μας ήρθε αυτή η ιδέα», είπε ο Πανγκ.