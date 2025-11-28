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Ιστορικό προσκλητήριο ενότητας από Πάπα και Πατριάρχη στη Νίκαια: 1.700 χρόνια μετά, κοινή πορεία πίστης
Ειδήσεις
16:22 - 28 Νοε 2025

Ιστορικό προσκλητήριο ενότητας από Πάπα και Πατριάρχη στη Νίκαια: 1.700 χρόνια μετά, κοινή πορεία πίστης

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ συναντήθηκαν σήμερα (28/11/25) στη Νίκαια της Βιθυνίας, εκεί όπου συνεκλήθη η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος πριν από 1.700 χρόνια και διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως. 

Η σημερινή συνάντηση στη Νίκαια ανέδειξε την επιθυμία των δύο κορυφαίων χριστιανικών ηγετών για μια νέα πορεία προσέγγισης. Σε έναν τόπο όπου γράφτηκε η ιστορία της πίστης, Πατριάρχης και Πάπας έστειλαν κοινό μήνυμα πως οι πληγές των διαιρέσεων μπορούν και πρέπει να θεραπευθούν.

Κοινό προσκύνημα στον ιερό τόπο της Α΄ Συνόδου

Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Ποντίφικα στον αρχαιολογικό χώρο όπου σώζονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Εκεί, όπου η μνήμη της πρώτης Συνόδου παραμένει ζωντανή, οι δύο ηγέτες προσευχήθηκαν από κοινού, στέλνοντας μήνυμα συμφιλίωσης προς όλες τις χριστιανικές κοινότητες.

Με πομπή που ξεκίνησε από την είσοδο του χώρου, το Ευαγγέλιο προπορευόταν υπό τους ύμνους της χορωδίας του Βατικανού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης.

Το μήνυμα Βαρθολομαίου: «Να τρέξουμε τον αγώνα της ενότητας»

«Επιστρέφουμε στο λίκνο της χριστιανικής πίστης», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, καλώντας όλες τις εκκλησίες να αφουγκραστούν «τις φωνές των πιστών για ενότητα».

Ο κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε θερμά όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, υπογραμμίζοντας πως η σημερινή συγκέντρωση δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική μνήμη, αλλά «ζωντανή μαρτυρία της ίδιας πίστης των Πατέρων της Νίκαιας».

Αναφερόμενος στο Σύμβολο της Πίστεως, σημείωσε ότι αποτελεί «σπόρο της χριστιανικής ύπαρξης», όχι ένα σύνολο ελάχιστων συνθηκών πίστης, αλλά το πλήρες θεολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας.

«Με την πίστη της Νικαίας να φωτίζει τις καρδιές μας, ας τρέξουμε τον αγώνα της χριστιανικής ενότητας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην τελετή συμμετείχαν επικεφαλής και εκπρόσωποι 22 χριστιανικών ομολογιών, επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια απήχηση του μηνύματος.

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: «Η κατάλληλη στιγμή για κοινή πορεία»

Ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δήλωσε βαθιά συγκινημένος από την ευρεία ανταπόκριση, τονίζοντας ότι «είναι ευλογία να στεκόμαστε όλοι μαζί εν ενότητα, τιμώντας τους Πατέρες που πριν από 1.700 χρόνια όρισαν τα θεμέλια της κοινής μας πίστης».

«Μέσα στους αιώνες δείχνουμε το ίδιο ενδιαφέρον για το λίκνο της χριστιανικής μας ταυτότητας και προχωράμε μπροστά, παρά τις δυσκολίες», ανέφερε.

Η ιστορική σημασία της Νίκαιας

Η Νίκαια, ιδρυμένη ως Αντιγόνεια από τον Αντίγονο Α΄ και αργότερα μετονομασμένη από τον Λυσίμαχο προς τιμήν της συζύγου του Νίκαιας, αποτελεί θεμελιώδη τόπο της χριστιανικής ιστορίας:

325 μ.Χ.: Συνεκλήθη η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία διαμόρφωσε το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω»).

787 μ.Χ.: Πραγματοποιήθηκε η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, που αποκατέστησε την τιμή των εικόνων.

1204–1261 μ.Χ.: Υπήρξε πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, του βυζαντινού κράτους σε εξορία, μέχρι την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 18:56
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