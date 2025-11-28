Γερμανία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2026 με νέο δανεισμό - μαμούθ άνω των €180 δισ.

Η γερμανική Βουλή ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026, έναν από τους πιο «βαρείς» σε επίπεδο δανεισμού στην ιστορία της χώρας, με νέο χρέος που θα ξεπεράσει τα 180 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει σημειωθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 2021, όταν υπό την πίεση της πανδημίας ο δανεισμός ανήλθε στα 215 δισ. ευρώ.

Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο δανεισμού καθίσταται δυνατό μέσω ενός ειδικού ταμείου υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ, αλλά και χάρη στην εξαίρεση από το γερμανικό «φρένο χρέους» που έχει δοθεί για τις αμυντικές δαπάνες, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανόνων του Μαρτίου.

Επενδύσεις για ανάπτυξη και στήριξη της Ουκρανίας

Ο προϋπολογισμός για το 2026 φέρνει σημαντικές επενδύσεις ύψους 58,3 δισ. ευρώ στον βασικό σχεδιασμό, με συνολικές κρατικές δαπάνες να φθάνουν τα 524,5 δισ. ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να οδηγήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή ανάκαμψη, μετά από μία διετία ύφεσης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας και αυξάνει κατά 3 δισ. ευρώ τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Όταν συνυπολογιστούν και τα ειδικά ταμεία,που εξαιρούνται από το όριο χρέους και χρηματοδοτούν έργα υποδομών και την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, οι συνολικές επενδύσεις για το 2026 αγγίζουν τα 126,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 10% σε σχέση με το 2025, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή άνοδο 55% μεταξύ 2024 και 2025.

Το «φρένο χρέους» και ο πραγματικός δανεισμός

Ήδη ο βασικός προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό 97,9 δισ. ευρώ για το 2026. Ωστόσο, με την προσθήκη των ειδικών ταμείων, το συνολικό νέο χρέος θα ξεπεράσει τα 180 δισ. ευρώ, υπερτριπλάσιο από τα 50,5 δισ. ευρώ που είχε δανειστεί το 2024 η προηγούμενη κυβέρνηση.

Το γερμανικό «φρένο χρέους» περιορίζει τον επιτρεπόμενο δανεισμό στο 0,35% του ΑΕΠ, αλλά η κυβέρνηση αξιοποιεί τις εξαιρέσεις και τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αυξήσει τη δημοσιονομική της ευελιξία εν μέσω διεθνών προκλήσεων.

Ο νέος προϋπολογισμός σηματοδοτεί μια επιθετική στρατηγική επενδύσεων και ενίσχυσης της άμυνας, σε μια περίοδο κατά την οποία το Βερολίνο καλείται να απαντήσει ταυτόχρονα σε οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.