ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2026 με νέο δανεισμό - μαμούθ άνω των €180 δισ.
Ειδήσεις
16:59 - 28 Νοε 2025

Γερμανία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2026 με νέο δανεισμό - μαμούθ άνω των €180 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η γερμανική Βουλή ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026, έναν από τους πιο «βαρείς» σε επίπεδο δανεισμού στην ιστορία της χώρας, με νέο χρέος που θα ξεπεράσει τα 180 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει σημειωθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 2021, όταν υπό την πίεση της πανδημίας ο δανεισμός ανήλθε στα 215 δισ. ευρώ.

Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο δανεισμού καθίσταται δυνατό μέσω ενός ειδικού ταμείου υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ, αλλά και χάρη στην εξαίρεση από το γερμανικό «φρένο χρέους» που έχει δοθεί για τις αμυντικές δαπάνες, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανόνων του Μαρτίου.

Επενδύσεις για ανάπτυξη και στήριξη της Ουκρανίας

Ο προϋπολογισμός για το 2026 φέρνει σημαντικές επενδύσεις ύψους 58,3 δισ. ευρώ στον βασικό σχεδιασμό, με συνολικές κρατικές δαπάνες να φθάνουν τα 524,5 δισ. ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να οδηγήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή ανάκαμψη, μετά από μία διετία ύφεσης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας και αυξάνει κατά 3 δισ. ευρώ τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Όταν συνυπολογιστούν και τα ειδικά ταμεία,που εξαιρούνται από το όριο χρέους και χρηματοδοτούν έργα υποδομών και την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, οι συνολικές επενδύσεις για το 2026 αγγίζουν τα 126,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 10% σε σχέση με το 2025, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή άνοδο 55% μεταξύ 2024 και 2025.

Το «φρένο χρέους» και ο πραγματικός δανεισμός

Ήδη ο βασικός προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό 97,9 δισ. ευρώ για το 2026. Ωστόσο, με την προσθήκη των ειδικών ταμείων, το συνολικό νέο χρέος θα ξεπεράσει τα 180 δισ. ευρώ, υπερτριπλάσιο από τα 50,5 δισ. ευρώ που είχε δανειστεί το 2024 η προηγούμενη κυβέρνηση.

Το γερμανικό «φρένο χρέους» περιορίζει τον επιτρεπόμενο δανεισμό στο 0,35% του ΑΕΠ, αλλά η κυβέρνηση αξιοποιεί τις εξαιρέσεις και τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αυξήσει τη δημοσιονομική της ευελιξία εν μέσω διεθνών προκλήσεων.

Ο νέος προϋπολογισμός σηματοδοτεί μια επιθετική στρατηγική επενδύσεων και ενίσχυσης της άμυνας, σε μια περίοδο κατά την οποία το Βερολίνο καλείται να απαντήσει ταυτόχρονα σε οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης
Ειδήσεις

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

ifo: Η οικονομία αναπτύσσεται σε δώδεκα γερμανικά κρατίδια
Ειδήσεις

ifo: Η οικονομία αναπτύσσεται σε δώδεκα γερμανικά κρατίδια

ifo: Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Γερμανία μετακυλίουν την έκπτωση στο φόρο καυσίμων στους καταναλωτές
Ειδήσεις

ifo: Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Γερμανία μετακυλίουν την έκπτωση στο φόρο καυσίμων στους καταναλωτές

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ειδήσεις

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:47

Απώλειες στη Wall Street με «βαρίδι» την τεχνολογία – Τι φοβάται η αγορά

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:20

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:43

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 22:30

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:14

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Σκόπιμη κατάρριψη ή λάθος;

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:45

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:25

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

Υγεία
09/06/2026 - 21:00

10 «παράξενα» πράγματα που κάνουν τα νεογέννητα (και είναι απολύτως φυσιολογικά!)

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:00

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία «δείχνουν» τον σύντροφο της 54χρονης

Πολιτική
09/06/2026 - 20:39

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:19

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ