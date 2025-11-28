Ρωσία: Απαγορεύει την οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Ρωσία πρόσθεσε σήμερα τη μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch (HRW) στον κατάλογό της με τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι η λειτουργία της στη χώρα απαγορεύεται.

Οι ρωσικές αρχές δεν έδωσαν καμία εξήγηση για την απόφαση, ενώ η HRW, η οποία είχε ήδη κλείσει τα γραφεία της στη Ρωσία από το 2022, δεν έχει σχολιάσει ακόμα τη νέα εξέλιξη.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει απαγορεύσει δεκάδες οργανώσεις που ασκούν κριτική στην πολιτική του Κρεμλίνου ή στη στάση της Ρωσίας κατά τη σύρραξη.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα τη Νέα Υόρκη και δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, διερευνά και δημοσιεύει αναφορές για παραβιάσεις που διαπράττουν κυβερνήσεις και ένοπλες δυνάμεις σε όλο τον κόσμο.

Η οργάνωση έχει επανειλημμένα καταδικάσει την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, κατηγορώντας το ρωσικό στρατό για «μια ακολουθία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία αρνείται.

Στη λίστα των «ανεπιθύμητων» οργανώσεων περιλαμβάνονται επίσης οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ WWF και Greenpeace, ο οργανισμός κατά της διαφθοράς Transparency International και το Ίδρυμα Elton John που δραστηριοποιείται κατά του AIDS.

Η ένταξη σε αυτόν τον κατάλογο σημαίνει ότι οποιοδήποτε άτομο συνεργάζεται με την οργάνωση ή της αποστέλλει δωρεές αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διώξεων εντός Ρωσίας.