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Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης - Ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τίποτα
Ειδήσεις
19:01 - 28 Νοε 2025

Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης - Ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τίποτα

Reporter.gr Newsroom
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Δεν αποδέχεται την κατηγορία της δολοφονίας της 75χρονης πεθεράς της η 46χρονη γυναίκα που οδηγήθηκε την Παρασκευή (28/11) ενώπιον του ανακριτή στο Πρωτοδικείο Πειραιά. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε μέσω της υπεράσπισής της, η κατηγορούμενη «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και εμφανίζει «κενά μνήμης».

Η δικηγόρος της, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η εντολέας της «σοκαρίστηκε όταν αντίκρισε νεκρή την πεθερά της», ενώ επεσήμανε πως θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την αποφυλάκιση της.

Με δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή

Η 46χρονη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο λίγο πριν από τις 08:00, συνοδευόμενη από τουλάχιστον δώδεκα αστυνομικούς της ΔΟΕ και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Η απολογία της διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωσή της, οι συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε. «Δεν προκύπτει οικονομικό κίνητρο», ανέφερε η δικηγόρος της κυρίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μίσους ή μένους προς το θύμα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επικοινωνία με την κατηγορούμενη παραμένει δυσχερής: «Τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και παρουσιάζει κενά μνήμης, για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εκτίμηση.

Η θέση της οικογένειας του θύματος: Οργανωμένο έγκλημα

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιόνα, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ανεπαρκών στοιχείων. Όπως ανέφερε, στη δικογραφία υπάρχουν: 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικό υλικό από κάμερες και χρονολογημένες καταγραφές των κινήσεων της 46χρονης πριν και μετά το έγκλημα.

Τόνισε ότι «η πράξη δεν ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης, αλλά απολύτως οργανωμένη», ενώ σημείωσε ότι η προηγούμενη ομολογία της 46χρονης δόθηκε «με όλες τις νόμιμες διαδικασίες» και περιείχε λεπτομέρειες που «ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να προσφέρει».

Η οικογένεια της 75χρονης παραμένει συντετριμμένη. «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», δήλωσε η κυρία Τσιόνα, προσθέτοντας ότι περίμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».

Η υπεράσπιση καταγγέλλει «πρωτοφανή διαδικασία»

Σε τηλεφωνική παρέμβασή της, η δικηγόρος της κατηγορούμενης μίλησε για «πρωτοφανή διαδικασία», επισημαίνοντας ότι:

  • Δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη ιατροδικαστική έκθεση στη δικογραφία.
  • Υπάρχουν «ασάφειες» σχετικά με το οπτικό υλικό, καθώς, όπως υποστήριξε, οι κάμερες ήταν «απενεργοποιημένες για 36 ώρες».
  • Η 46χρονη «δεν θα μπορούσε να υπερπηδήσει» την υψηλή μάντρα του σπιτιού.

Η ίδια επανέλαβε ότι η κατηγορούμενη «δεν αποδέχεται τη δολοφονία», ενώ η απώλεια μνήμης μπορεί να σχετίζεται, σύμφωνα με την υπεράσπιση, με «μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικό επεισόδιο».

Παράλληλα, θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο η φωνή που ακούγεται είναι γυναικεία ή ανδρική.

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