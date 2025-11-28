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Ιταλία: Απεργιακό «μπλακάουτ» στον κλάδο των μεταφορών ενάντια στον προϋπολογισμό της Μελόνι
Ειδήσεις
18:51 - 28 Νοε 2025

Ιταλία: Απεργιακό «μπλακάουτ» στον κλάδο των μεταφορών ενάντια στον προϋπολογισμό της Μελόνι

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή (28/11), απεργίες και διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στην Ιταλία κατά της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, οδήγησαν στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων και προκάλεσαν αναταράξεις στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σκληροπυρηνική συνδικαλιστική οργάνωση USB και μικρότερες εργατικές ενώσεις κάλεσαν σε κινητοποιήσεις ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και για την υποστήριξή της προς το Ισραήλ.

Τα τελευταία χρόνια, η USB έχει αναδειχθεί σε μια συνδικαλιστική οργάνωση βάσης, η οποία αμφισβητεί την παραδοσιακή κυριαρχία των τριών κύριων συνομοσπονδιών: της αριστερής CGIL και των κεντρώων CISL και UIL.

Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου ακυρώθηκαν τουλάχιστον 27 πτήσεις, ενώ στη Μπολόνια τουλάχιστον 17. Άλλα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν τα Μιλάνου Λινάτε, της Νάπολης και της Βενετίας.

Επιπλέον, η κύρια ιταλική αεροπορική εταιρεία ITA Airways ανακοίνωσε ότι ακύρωσε 26 εσωτερικές πτήσεις λόγω των απεργιών.

Ακυρώσεις δρομολογίων και στα τρένα

Ακυρώσεις τρένων ανακοινώθηκαν στους κύριους σταθμούς της Ρώμης, του Τορίνο, του Μιλάνου και της Γένοβας, ενώ διαδηλώσεις εμπόδισαν τα τρένα να σταματήσουν στον μικρότερο σταθμό Λαμπράτε του Μιλάνου.

Οι υπηρεσίες αστικού δημόσιου συγκοινωνιακού δικτύου διακόπηκαν στη Ρώμη και σε αρκετές άλλες πόλεις.

Εκατοντάδες διαδηλωτές παρέλασαν στο Τορίνο, πολλοί κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, ενώ μια άλλη πορεία υποστήριξης στη Γάζα παρακολούθησαν στη Γένοβα η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παλαιστινίων, Φραντσέσκα Αλμπανέζε και ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάνης Βαρουφάκης.

Στη Βενετία, ακτιβιστές εμπόδισαν την πρόσβαση στα γραφεία της ιταλικής αμυντικής εταιρείας Leonardo (LDOF.MI), πριν διαλυθούν από την αστυνομία με τη χρήση αντλιών νερού.

Η USB έχει οργανώσει μια ακόμη εθνική ημέρα διαδηλώσεων το Σάββατο (29/11) ενάντια στον λεγόμενο «πολεμικό προϋπολογισμό» της Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 ευνοεί τις στρατιωτικές δαπάνες εις βάρος απαραίτητων επενδύσεων στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια.

Η πρωθυπουργός Μελόνι, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2022, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «σοβαρό, ισορροπημένο και υπεύθυνο», επισημαίνοντας τις μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα, οι οποίες, όπως λέει, μπορούν να ενισχύσουν την υποτονική ιταλική οικονομία.

Από την πλευρά της, η πιο παραδοσιακή CGIL, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της Ιταλίας, ανακοίνωσε επίσης πανεθνική απεργία των μελών της ενάντια στον προϋπολογισμό στις 12 Δεκεμβρίου.

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