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Μπάρακ: Ένας νέος τρόπος συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας είναι αναγκαίος
Πολιτική
10:38 - 30 Νοε 2025

Μπάρακ: Ένας νέος τρόπος συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας είναι αναγκαίος

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να λειτουργήσει ως γέφυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μεταφέρει μέσω της συνέντευξής του στην Καθημερινή ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. 

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Φανάρι όπου βρέθηκε με αφορμή την άφιξη του Παπά Λέοντα για τη Συνοδό της Νίκαιας, ο κ. Μπάρακ μίλησε για τα ελληνοτουρκικά.

Για πρώτη φορά ο Αμερικάνος διπλωμάτης αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανοίγματος της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Δεν έχει νόημα δυο μεγάλες χώρες, δεμένες η μια με την άλλη, να κρατούν ακόμα έριδες για γεγονότα που έγιναν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρονιά πριν» τονίζει.

Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε πως «έχουμε μια σπουδαία νέα πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα. Μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων, ένας νέος τρόπος συνεργασίας είναι αναγκαίος. «Και ελπίζουμε η Αμερική να μπορέσει να αποτελέσει γέφυρα. Αυτός είναι ο στόχος μας» προσθέτει.

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