Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι βλέπουν μια «άσχημη συμφωνία» να πέφτει στο κεφάλι τους

«Έχω την εντύπωση ότι, σιγά-σιγά, εδραιώνεται η συνειδητοποίηση ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια άσχημη συμφωνία», δήλωσε ο Luuk van Middelaar, ιδρυτικός διευθυντής του think tank Brussels Institute for Geopolitics.

«Ο Τραμπ θέλει ξεκάθαρα μια συμφωνία. Αυτό που είναι πολύ άβολο για τους Ευρωπαίους... είναι ότι θέλει μια συμφωνία σύμφωνα με τη λογική των μεγάλων δυνάμεων: "Εμείς είμαστε οι ΗΠΑ, αυτοί είναι η Ρωσία, είμαστε μεγάλες δυνάμεις"».

Ο Ρούμπιο καθησυχάζει τους Ευρωπαίους

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δεν αντλούν μεγάλη παρηγοριά από τέτοιες διαβεβαιώσεις. Λένε ότι σχεδόν κάθε πτυχή μιας συμφωνίας θα επηρέαζε την Ευρώπη - από πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις έως την οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας.

Η τελευταία πρωτοβουλία έχει επίσης προκαλέσει νέες ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, η οποία κυμαίνεται από την πυρηνική της ομπρέλα και τα πολυάριθμα οπλικά συστήματα έως τις δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.

Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν πλέον «ποιες συμμαχίες θα μπορούμε ακόμα να εμπιστευόμαστε στο μέλλον και ποιες θα είναι ανθεκτικές».

Πάντως, τα σχέδια του Ρούμπιο να παραλείψει μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα μπορεί μόνο να εντείνουν την ευρωπαϊκή νευρικότητα, εν μέσω φόβων ότι ένα ανατολικό μέλος της συμμαχίας μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος της Μόσχας.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας μάς λένε κατηγορηματικά ότι η Ρωσία τουλάχιστον διατηρεί ανοιχτή την επιλογή του πολέμου κατά του ΝΑΤΟ. Το αργότερο μέχρι το 2029», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Wadephul.

Οι εδαφικές παραχωρήσεις θα αποθρασύνουν τον Πούτιν

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι δεν βλέπουν κανένα σημάδι ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει την εισβολή του στην Ουκρανία. Αλλά αν το κάνει, ανησυχούν ότι οποιαδήποτε συμφωνία που δεν σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας θα μπορούσε να αποθρασύνει τη Ρωσία να επιτεθεί ξανά πέρα από τα σύνορά της.

Ωστόσο, τώρα φαίνεται πιθανό ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα επέτρεπε στη Μόσχα να διατηρήσει τουλάχιστον τον έλεγχο των ουκρανικών εδαφών που έχει καταλάβει διά της βίας, είτε τα σύνορα αλλάξουν επίσημα είτε όχι.

Η κυβέρνηση Τραμπ επίσης δεν έχει απορρίψει ασυζητητί τις ρωσικές διεκδικήσεις για την υπόλοιπη περιοχή του Ντονμπάς, την οποία η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Επιπλέον, ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι βλέπουν μεγάλες ευκαιρίες για επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο τερματισμός της απομόνωσης της Ρωσίας από τη δυτική οικονομία θα δώσει στη Μόσχα δισεκατομμύρια δολάρια για να ανασυγκροτήσει τον στρατό της.

«Αν ο στρατός της Ρωσίας είναι μεγάλος, αν ο στρατιωτικός τους προϋπολογισμός είναι τόσο μεγάλος όσο είναι αυτή τη στιγμή, θα θελήσουν να τον χρησιμοποιήσουν ξανά», δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Αγώνας για πίεση

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αγωνίζονται να ασκήσουν επιρροή σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση, παρόλο που η Ευρώπη έχει παράσχει περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ (209,23 δισεκατομμύρια δολάρια) σε βοήθεια στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ΕΕ έχει ένα μεγάλο πιθανό διαπραγματευτικό χαρτί με τη μορφή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο μπλοκ. Αλλά οι ηγέτες της ΕΕ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε μια πρόταση για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, που θα κρατούσε το Κίεβο ζωντανό και στη μάχη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι μπορούν να ασκήσουν σκληρή ισχύ, ένας «συνασπισμός προθύμων» υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Βρετανίας έχει δεσμευτεί να αναπτύξει μια «δύναμη διαβεβαίωσης» ως μέρος των μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει απορρίψει μια τέτοια δύναμη. Αλλά ακόμη και αν αναπτυσσόταν, θα ήταν μέτριου μεγέθους, με σκοπό να ενισχύσει τις δυνάμεις του Κιέβου αντί να προστατεύσει την Ουκρανία από μόνη της, και θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν τώρα το τίμημα για το ότι δεν επένδυσαν σε στρατιωτικές δυνατότητες τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Claudia Major, ανώτερη αντιπρόεδρος για την διατλαντική ασφάλεια στο think tank German Marshall Fund of the United States.

«Οι Ευρωπαίοι δεν είναι στο τραπέζι. Επειδή, για να παραθέσω τον Τραμπ, δεν έχουν τα χαρτιά», είπε, αναφερόμενη στην υποτιμητική παρατήρηση του Αμερικανού προέδρου για τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο.