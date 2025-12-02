Εκκίνηση στην πράσινη τηλεθέρμανση στον Άη Στράτη

Ξεκίνησε, όπως σημειώνει το το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). στα τέλη Νοεμβρίου, η λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης στον Άγιο Ευστράτιο, το απομονωμένο νησί του Βορείου Αιγαίου με περίπου 250 μόνιμους κατοίκους. O Δήμος Αγίου Ευστρατίου, με σχετική ανακοίνωση, ενημέρωσε τους κατοίκους και τους κάλεσε να γυρίσουν τους διακόπτες για να ενεργοποιήσουν τα συστήματα τηλεθέρμανσης και να απολαμβάνουν καθαρή και οικονομική ενέργεια.

Η τηλεθέρμανση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του καινοτόμου υβριδικού έργου του Αγίου Ευστρατίου, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές Ιουνίου. Το έργο περιλαμβάνει σταθμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με ανεμογεννήτρια ισχύος 900 kW και φωτοβολταϊκά 225 kW , σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) χωρητικότητας 2,5 MWh .

Η τηλεθέρμανση αξιοποιεί την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια από τις ΑΠΕ, μετατρέποντάς τη σε θερμική ενέργεια μέσω ηλεκτρικών λεβήτων 1.000 kWth, οι οποίοι θερμαίνουν νερό στους 120°C. Το θερμό νερό αποθηκεύεται σε μονωμένες δεξαμενές 500 m³ και στη συνέχεια διοχετεύεται μέσω υπόγειου δικτύου διανομής συνολικού μήκους 4 χλμ στον οικισμό του νησιού. Εκεί, μέσω θερμικών υποσταθμών, εξυπηρετεί τα συστήματα θέρμανσης κάθε κατοικίας.

Όπως αναφέρει το ΚΑΠΕ. το έργο αποτελεί μια πρωτοποριακή εφαρμογή υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ —άνω του 85%— για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός αυτόνομου νησιωτικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα παρέχει θέρμανση από αιολική και ηλιακή ενέργεια σε όλο τον οικισμό. Είναι το μοναδικό έργο στην Ελλάδα, και από τα ελάχιστα διεθνώς, που αξιοποιεί αμιγώς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τηλεθέρμανση σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Οι κάτοικοι του νησιού έχουν πλέον πρόσβαση σε μια καθαρή, ασφαλή και πολύ οικονομικότερη μορφή θέρμανσης για τον χειμώνα. Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη συνδεθεί 120 καταναλωτές, με μηδενικό κόστος σύνδεσης, καθώς όλο το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η ιδιοκτησία και διαχείριση του δικτύου τηλεθέρμανσης ανήκουν στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για λογαριασμό του Δήμου Αγίου Ευστρατίου. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ, ενώ η κατασκευή και η λειτουργία του πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.