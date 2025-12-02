Σταθερά τα «πράσινα» τιμολόγια Δεκεμβρίου – Ήπια μείωση στη μέση τιμή ρεύματος

Σχεδόν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Νοεμβρίου κινούνται οι τιμές των πράσινων τιμολογίων για τον Δεκέμβριο, με βάση τις ανακοινώσεις που έκαναν οι βασικοί πάροχοι ρεύματος.

Κι αυτό γιατί για το μήνα Νοέμβριο, η μέση τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε μειωμένη κατά 5% περίπου, σε σχέση με τον Οκτώβριο. Βρέθηκε, δηλαδή, στα 106,45 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, την ώρα τον Οκτώβριο η μέση τιμή ήταν στα 112,26 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικού συντελεστές διαμόρφωσης της λιανικής τιμής στα “πράσινα” είναι η χονδρεμπορική του μήνα που έχει προηγηθεί.

Η εικόνα αυτή προήλθε από τη μεγάλη παρουσία των ΑΠΕ στο εθνικό μείγμα παραγωγής αλλά και γιατί η ζήτηση ήταν πεσμένη λόγω και των υψηλών ,για την εποχή, θερμοκρασιών ήταν και μειωμένη η κατανάλωση ρεύματος.

Έτσι, με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων, οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 25,3 λεπτά ανά kWh. Έτσι, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια Δεκεμβρίου διαμορφώνεται στα 18,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ουσιαστικά, καταγράφεται μείωση σε μηνιαία βάση της τάξης του 3%, καθώς η μέση τιμή τον Νοέμβριο είχε διαμορφωθεί στα 19 λεπτά ανά kWh.

Οι τιμές

Σε σχέση με τις τιμές η ΔΕΗ διατήρησε την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Νοεμβρίου, με στόχο, όπως ανέφερε, να παραμείνει σταθερή και ανταγωνιστική για τα νοικοκυριά. Με βάση, δε τη σχετική ανακοίνωση, στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παρέμεινε στα 0,127 €/kWh.

Τιμή στα 15,9 λεπτά ανά kWh έδωσε η Protergia (Metlen) για το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η χρέωση είναι σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σταθερό διατήρησε η ΗΡΩΝ το ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Η χρέωση τον Δεκέμβριο είναι 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, όσο και τον προηγούμενο μήνα.

Το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Enerwave (πρώην Elpedison) έχει τιμή στα 15,241 λεπτά ανά κιλοβατώρα, για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Από την 101 κιλοβατώρα και πάνω, η χρέωση τον Δεκέμβριο είναι 23,194 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με μείωση 12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε διαμορφωθεί σε 26,4 λεπτά.

Στα 20,9 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Δεκέμβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο». Καταγράφεται αύξηση 6% σε σχέση με τη χρέωση Νοεμβρίου (19,7 λεπτά).

Μείωση κατά 20% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Δεκέμβριο έχει τιμή 15,671 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 19,488 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Τιμή στα 19,961 λεπτά ανά κιλοβατώρα έδωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Πρακτικά η τιμή είναι αμετάβλητη σε σχέση με τον Νοέμβριο (19,936 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Στα 25,252 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμήτης ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα (25,227 λεπτά).

Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, τα ειδικά “πράσινα” τιμολόγια παραμένουν κυρίαρχα, με μερίδιο άνω του 60% σε όλη τη διάρκεια του έτους – από 70,26% τον Ιανουάριο έως 62,37% τον Αύγουστο. Άρα περισσότεροι από έξι στους δέκα καταναλωτές διατηρούν την προτίμησή τους σε αυτό το καθεστώς, αν και η κάμψη τους είναι σταθερή:

· Φεβρουάριος: 68,99%

· Μάιος: 66,05%

· Ιούλιος: 63,39%