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Ασία: Φονικές πλημμύρες αφήνουν πίσω τους νεκρούς και αγνοούμενους σε Ινδονησία και Σρι Λάνκα
Ειδήσεις
09:22 - 02 Δεκ 2025

Ασία: Φονικές πλημμύρες αφήνουν πίσω τους νεκρούς και αγνοούμενους σε Ινδονησία και Σρι Λάνκα

Reporter.gr Newsroom
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Η Σρι Λάνκα προετοιμάζεται για νέο κύμα καταστροφών τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένονται ακόμα πιο έντονες βροχοπτώσεις. Το ήδη επιβαρυμένο τοπίο στη νότια και νοτιοανατολική Ασία θυμίζει βιβλική καταστροφή, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους. Οι θάνατοι ξεπερνούν ήδη τους 300 στην Ινδονησία και τους 160 στην Ταϊλάνδη, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Στη βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας καταγράφηκαν έως και 800 χιλιοστά βροχής σε μόλις τέσσερις ημέρες, με πολλές ακόμη περιοχές να πλήττονται από πρωτοφανή ύψη υετού. ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια

Η ακραία αυτή κακοκαιρία αποδίδεται σε ένα σπάνιο σύμπλεγμα τροπικών κυκλώνων που πλήττει εκτεταμένες περιοχές της νότιας Ασίας. Ο κυκλώνας Senyar έπληξε Ινδονησία και Ταϊλάνδη, ενώ ο Ditwah, μέλος του ίδιου συστήματος, σάρωσε τη Σρι Λάνκα, όπου οι νεκροί πλησιάζουν τους 200 και οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε εκατοντάδες.

Συνολικά, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις σε μεγάλο τμήμα της Ασίας έχουν προκαλέσει πάνω από 1.300 θανάτους, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Εκατομμύρια πολίτες έχουν πληγεί από την εκτεταμένη καταστροφή.

Την ίδια ώρα, στο Ιράν επικρατεί μια από τις χειρότερες ξηρασίες των τελευταίων 60 ετών. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά οι υδάτινοι πόροι μειώνονται δραματικά, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού στο φράγμα Karkheh λόγω εξαιρετικά χαμηλής στάθμης νερού. Η κυβέρνηση έχει επίσης μειώσει την πίεση του νερού, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των κατοίκων της Τεχεράνης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο χειμώνας επέστρεψε με ένταση. Σφοδρές χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Σε περιοχές του Μίσιγκαν αναμένονται έως και 30 εκατοστά χιόνι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών πολιτειών θα δει εκτεταμένη χιονόπτωση. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν περίπου 10°C κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα σε Μεσοδυτικές και ανατολικές πολιτείες.

Η σοβαρή αναστάτωση στις μετακινήσεις για την Ημέρα των Ευχαριστιών αποδίδεται στο γνωστό φαινόμενο «lake effect snow», κατά το οποίο ψυχρές αέριες μάζες από τον Καναδά μετακινούνται πάνω από τις σχετικά θερμότερες Μεγάλες Λίμνες, ανυψώνοντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας και δημιουργώντας πυκνές ζώνες νεφών που ρίχνουν βαριά χιονόπτωση σε περιοχές όπως το Οχάιο, η Νέα Υόρκη, το Ιλινόις και το Μίσιγκαν.

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