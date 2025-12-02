Φιντάν: Προτείνει ευρωπαϊκή άμυνα με κύριους πυλώνες τις Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία

Ευρωπαϊκή άμυνα με Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο προτείνει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

«Οι χώρες αυτές πρέπει να ηγηθούν ως Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε δικό μας κέντρο βάρους» δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt.

«Κατά τη γνώμη μου, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Τουρκία και η Ιταλία θα πρέπει πρώτα να συνεργαστούν και να ηγηθούν της συζήτησης (για την ευρωπαϊκή άμυνα).

» Ως Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσουμε αν θα δημιουργήσουμε το δικό μας κέντρο βάρους στη νέα παγκόσμια τάξη ή αν θα επιτρέψουμε σε άλλες μεγάλες δυνάμεις να μας καθοδηγήσουν, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και των αγορών. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει δικαίως να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Κίνα» είπε ο Φιντάν.

Υπενθυμίζεται ότι στην Άγκυρα επικρατεί δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η τουρκική συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE ως κρατική οντότητα δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω άρνησης Ελλάδας και Κύπρου. Ειδικά η Αθήνα έχει συνδέσει την τουρκική συμμετοχή της με την απόσυρση του casus belli.