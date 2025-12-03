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Φον Ντερ Λάιεν: Η ΕΕ σε ενεργειακή ανεξαρτησία - Τέλος οι ρωσικές εισαγωγές αερίου
Ειδήσεις
13:13 - 03 Δεκ 2025

Φον Ντερ Λάιεν: Η ΕΕ σε ενεργειακή ανεξαρτησία - Τέλος οι ρωσικές εισαγωγές αερίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά αποφασιστικά προς την ενεργειακή της αυτονομία από τη Ρωσία, μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την εξέλιξη ως «την αυγή μιας νέας εποχής ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης».

Η συμφωνία αποτελεί συμβιβασμό ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επιθυμούσε ταχύτερη εφαρμογή της απαγόρευσης, και στα κράτη μέλη, τα οποία ζήτησαν περισσότερο χρόνο για την προσαρμογή. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ενέργεια, Νταν Γιόργκενσεν, υπογράμμισε: «Τέλος οι απόπειρες εκβιασμού. Τέλος η χειραγώγηση της αγοράς από τον Πούτιν. Είμαστε αλληλέγγυοι με την Ουκρανία».

Το χρονοδιάγραμμα της απαγόρευσης ορίζει ότι:

  • Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις για το αέριο που διοχετεύεται μέσω αγωγών θα σταματήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2027, με την προϋπόθεση επαρκών αποθεμάτων, και το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2027.
  • Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις για το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα σταματήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027.
  • Οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις θα διακοπούν στις 25 Απριλίου 2026 για το υγροποιημένο αέριο και στις 17 Ιουνίου 2026 για το αέριο μέσω αγωγών.

Η συμφωνία, που θα πρέπει να επικυρωθεί για τελευταία φορά από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγει τον δρόμο για οριστική ψηφοφορία χωρίς εκπλήξεις. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν να επικαλεστούν την απαγόρευση ως «ανωτέρα βία», δικαιολογώντας νομικά πιθανές διακοπές στις προμήθειες.

Η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγικό πλήγμα για τη Ρωσία, στερώντας της σημαντικά έσοδα από την ενέργεια και ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενόψει της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία.

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