Κομισιόν: Παρουσιάζει το σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Αντίθετο παραμένει το Βέλγιο

«Ώρα μηδέν» για την ΕΕ προκειμένου να ολοκληρώσει το σχέδιό της για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώνει σήμερα το μεσημέρι τις λεπτομέρειες του νομικού κειμένου που στηρίζει τις προτάσεις.

Επισημαίνεται ότι ήδη πριν από την ανακοίνωση, τα σχέδια αυτά απορρίφθηκαν από το Βέλγιο, το οποίο αντιστέκεται σε αυτή την προσπάθεια επειδή τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στον Euroclear, τον οίκο εκκαθάρισης με έδρα τις Βρυξέλλες.

«Το κείμενο που θα καταθέσει σήμερα η Επιτροπή δεν απαντά με ικανοποιητικό τρόπο στις ανησυχίες μας», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό ερχόμενος σε συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σήμερα (3/12) το πρωί, στην άλλη πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Στην ουσία, δύο προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι για να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός της Ουκρανίας, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί λόγω του πολέμου. Η πρώτη είναι να αντλήσει η ΕΕ χρήματα από τις κεφαλαιαγορές χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό του μπλοκ ως εγγύηση. Η δεύτερη είναι το πολυσυζητημένο σχέδιο για δάνεια αποζημίωσης προς την Ουκρανία, με εγγύηση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Καθοριστικό είναι ότι η πρώτη πρόταση χρειάζεται ομόφωνη συμφωνία από τα κράτη μέλη, μια σημαντική λεπτομέρεια που σημαίνει ότι δύσκολα θα προχωρήσει, δεδομένης της αντίστασης της Ουγγαρίας. Γεγονός που συνεπάγεται ότι το σχέδιο για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ουσιαστικά η μόνη επιλογή στο τραπέζι.

Σημειώνεται ότι τεχνικά, η δεύτερη πρόταση χρειάζεται μόνο ενισχυμένη πλειοψηφία χωρών για να εγκριθεί. Η Επιτροπή ενεργοποιεί μια αμφιλεγόμενη ρήτρα έκτακτης ανάγκης στη συνθήκη της ΕΕ, γνωστή ως Άρθρο 122. Ωστόσο, αξιωματούχοι έχουν τονίσει κατ’ ιδίαν ότι θέλουν και χρειάζονται και τη συμφωνία από την πλευρά του Βελγίου. Σε ερώτηση σχετικά με το αν η ΕΕ θα προχωρούσε χωρίς το Βέλγιο, η φον ντερ Λάιεν απάντησε: «Είχαμε πολλές, πολλές διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα» με το Βέλγιο. «Δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτές τις διαβουλεύσεις».

Ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες του Βελγίου διασφαλίζοντας ότι η πρόταση θα εφαρμοστεί όχι μόνο στα περιουσιακά στοιχεία στον Euroclear, αλλά και σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται αλλού, καθώς και ότι βρίσκεται σε ισχύ μια ισχυρή εγγύηση.

Η πρόταση διασφαλίζει επίσης ότι ο Euroclear θα μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μέσω ενός μηχανισμού ρευστότητας, δήλωσε η κ. Φον ντερ Λάιεν, εξασφαλίζοντας ότι τα απαραίτητα μετρητά θα είναι πάντα διαθέσιμα, όχι μόνο μέσω των κρατών μελών, αλλά και του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η πρόταση περνά τώρα στα κράτη μέλη για εξέταση, με τους πρεσβευτές των 27 χωρών να ενημερώνονται από την Επιτροπή το απόγευμα.

Η φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε ενημερώσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σχετικά με το σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 18 Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Βελγίου.