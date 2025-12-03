«Επίπληξη» ΗΠΑ προς ΕΕ για τους κανόνες στις τεχνολογικές εταιρείες

Οι ρυθμιστικοί κανόνες της ΕΕ για τις εταιρείες τεχνολογίας βλάπτουν την οικονομία, δήλωσε την Τετάρτη (3/12) ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ.

«Πιστεύω ότι οι κανόνες τους για την τεχνολογία τους κοστίζουν πολύ», είπε ο Λούτνικ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Εν τω μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει πως η ΕΕ – κατά την εκτίμησή του – θα πρέπει να κάνει τους κανονισμούς της για τον τομέα της τεχνολογίας πιο «ισορροπημένους» σε αντάλλαγμα για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ένωση.

Σημειώνεται ότι σχετική ρύθμιση που είχε ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο το 2024 προέβλεπε ακόμη και την απαγόρευση συγκεκριμένων εφαρμογών, προκειμένου να τεθεί ένα πλαίσιο στη λειτουργία και ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή ένας παγκόσμιος ρυθμιστής προτύπων στην Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε τονίσει τότε ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν, ενώ η πρόεδρος της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μετσόλα, χαρακτήρισε την απόφαση ως πρωτοποριακή, λέγοντας ότι θα επιτρέψει την καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Όπως είχε, άλλωστε, τονιστεί και στην επίσημη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στόχος της ρύθμισης είναι να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα από τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ΤΝ, με παράλληλο στόχο να ενισχυθεί η καινοτομία και η Ευρώπη να καταστεί ηγέτιδα τεχνολογική δύναμη.